Baja la sobreexplotación pesquera en el Mediterráneo pero el reto continúa, según la FAO

La FAO dio a conocer este viernes su informe bienal sobre el "Estado de la Pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro (SoMFI 2025)", que actualiza la situación, tendencias y gobernanza de la pesca y la acuicultura en estas regiones, actividades que en 2023 generaron en conjunto más de dos millones de toneladas de productos del mar.

El texto cifra en 21.500 millones de dólares la cifra de ingresos que generan tanto la pesca como la acuicultura conjuntamente, que representan el 26 % del empleo total del sector.

De estos, las mujeres representan el 29 % de todos los empleos a lo largo de la cadena de valor, mientras que los jóvenes representan menos del 7 % de la fuerza laboral en la mitad de los países de la región.

Los niveles globales de producción de la pesca de captura se han mantenido, a su vez, estables en los últimos años, con una producción que ha fluctuado alrededor de un millón de toneladas por año durante la última década.

Mientras, la proporción de producción acuícola marina y de aguas salobres ha ido aumentando de forma constante desde 2019.

Concretamente, alcanzó 940.000 toneladas en 2023, lo que representa más del 45 % de la producción total de alimentos acuáticos en la región.

Asimismo, los desembarques regionales se han estabilizado en general, aunque varios países, como España e Italia, han experimentado descensos notables en las capturas.

Igualmente, el informe también señala que en la última década, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM, en inglés) y sus miembros han impulsado numerosas medidas de gestión pesquera y acuícola que han reducido a la mitad la presión pesquera.

También señalaron que de cara al futuro, el sector enfrenta retos significativos, como el hecho de que la rentabilidad siga siendo desigual e incluso en algunos segmentos marginal, con una fuerza laboral que envejece y un porcentaje limitado de mujeres y jóvenes.

Otro desafío es la producción acuícola, que si bien atrae mayor interés de las generaciones jóvenes, presenta riesgos significativos debido al cambio climático, el impacto de patógenos y especies no autóctonas, y marcos legales complejos y heterogéneos que limitan las inversiones y el crecimiento potencial, según la FAO.

En general, concluye el organismo de Naciones Unidas, la producción de alimentos acuáticos en la región deberá aumentar entre un 14 % y un 29 % para 2025, con el fin de satisfacer la demanda del crecimiento poblacional y garantizar que todos los países alcancen al menos los niveles promedio de consumo per cápita actuales a nivel mundial.