Gobierno alemán reitera su respaldo a una candidatura para Juegos Olímpicos y Paralímpicos

El acuerdo también fue suscrito por el primer ministro de Baviera, Markus Söder; el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, y los alcaldes gobernadores de Berlín, Hamburgo y Bremen, Kai Wegner, Peter Tschentscher Y Torsten Burmester, respectivamente, como representantes de las ciudades y regiones aspirantes a albergar la competición polideportiva.

Según un comunicado de la Cancillería, con el acuerdo se reafirma el deseo de trabajar conjuntamente por una candidatura alemana y las líneas maestras para el proceso de selección del DOSB, organización que hace las veces de Comité Olímpico alemán.

"Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son algo más que una fiesta del deporte de élite. Con la candidatura nos presentaremos como una nación innovadora y eficiente", dijo Merz.

"Todo el Gobierno apoya plenamente la candidatura alemana", añadió.

Weikert, por su parte, señaló que se alegraba de seguir adelante con el proyecto de una candidatura alemana.

"El papel del DOSB es claro. Como Comité Olímpico adelantamos el proceso de selección nacional al final del cual debe ser elegido el proyecto que sea mejor para Alemania y que tenga más posibilidades de éxito", señaló.

La decisión final sobre una candidatura alemana deberá tomarse a más tardar en otoño de 2026. Los últimos Juegos Olímpicos de Verano que se celebraron en Alemania fueron en Múnich en 1972.

A la candidatura alemana aspiran Múnich, en la región de Baviera (sur); Berlín y Bremen (noreste); Hamburgo (norte); y la región del Rin-Ruhr, con Colonia como centro.

Los últimos intentos de presentar una candidatura olímpica alemana han fracasado por la resistencia de la población. Tal fue el caso para una candidatura de Múnich a los Juegos de Invierno en 2022 y de Hamburgo para los Juegos de Verano de 2024.