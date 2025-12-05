Un niño indio de tres años bate el récord como el ajedrecista más joven del mundo

Con tres años, siete meses y 20 días, el menor consiguió un registro inicial de 1.572 puntos en la modalidad rápida, después de imponerse a varios jugadores ya clasificados en competiciones disputadas recientemente en la India.

Hasta ahora, la marca estaba en manos de otro niño indio, Anish Sarkar, que la estableció con tres años, ocho meses y 19 días, en noviembre de 2024, en una sucesión de récords de precocidad en el país.

El padre del menor, Siddharth Singh Kushwaha, expresó el orgullo de la familia por el logro alcanzado.

"Es un gran orgullo y un honor para nosotros que nuestro hijo se haya convertido en el ajedrecista más joven del mundo en lograr una clasificación de la FIDE", dijo al canal de televisión indio ETV Bharat. "Queremos que llegue a ser gran maestro".

Según explicaron, su contacto con el ajedrez comenzó como una forma de reducir su tiempo frente a las pantallas.

La clasificación de la FIDE es el sistema internacional que mide el nivel de los jugadores en función de sus resultados en torneos oficiales. El título de gran maestro es el mayor reconocimiento del ajedrez profesional, reservado a una élite mundial.

El caso de Sarwagya se suma a la creciente lista de jóvenes talentos que están consolidando a la India como una de las grandes potencias emergentes del ajedrez mundial, con figuras como Viswanathan Anand como referente histórico y una nueva generación de prodigios en ascenso.

En noviembre, la India fue sede de la Copa Mundial de la FIDE, disputada durante casi un mes con más de 200 jugadores de élite y que se saldó con la victoria del ajedrecista uzbeko Javokhir Sindarov, tras imponerse en la final al chino Wei Yi.