Erigaisi y Roebers lideran en 'blitz'; mal debut de Magnus Carlsen

En esta modalidad de ajedrez relámpago, Erigaisi, décimo en el ranking mundial, terminó la jornada, compuesta por 13 rondas, en cabeza con 9,5 puntos, los mismos que el francés Maxime Vachier-Lagrave, segundo, y el estadounidense Fabiano Caruana, tercero.

Erigaisi protagonizó una de las grandes sorpresas al derrotar en la novena ronda a Magnus Carlsen, que llegaba tras alzarse recientemente con el título mundial de rápidas. El danés, que abrió con las piezas blancas, perdió por tiempo y se mostró frustrado golpeando la mesa al acabar la partida. Finalmente, terminó en la vigésima posición con 8 puntos.

Asimismo, el argentino Faustino Oro, de sólo 12 años, también se reveló como una de las grandes sensaciones del torneo, después de ganar a un top-20 mundial como el estadounidense Levon Aronian, terminando en el puesto 63 con 7 puntos. Por su parte, el español Alan Pichot se coloca en el puesto 42 con 7,5 puntos.

En el femenino, la neerlandesa Eline Roebers destacó como líder en solitario de la clasificación con 8,5 puntos tras 11 rondas. Por detrás, la reciente campeona mundial, la rusa Aleksandra Goryachkina se colocó segunda con 8 puntos, los mismos que la uzbeka de 19 años Umida Omonova, tercera.

Tampoco fue una buena jornada para la número uno, la china Ju Wenjun, que acabó en el puesto 44 con 5,5 puntos.