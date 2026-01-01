Cómo hacer frente a la indigestión y la resaca

Sensación de pesadez, malestar estomacal o directamente indigestión. Con estos consejos podrás combatir estos males tan típicos de la temporada.

Moderación en las porciones: se disfrutan más las comidas cuando se ingieren con moderación. Optá por pequeñas porciones y evitá volver a servirte. Acordate de que siempre habrá otra oportunidad para disfrutar de tus platos favoritos.

De todas formas, este otro consejo también te va a servir: comé lentamente. Masticar bien y comer despacio ayuda a la digestión y permite que el cerebro registre la sensación de saciedad antes de comer en exceso. Tomate tu tiempo para saborear cada bocado.

Muy importante es evitar los alimentos disparadores de malestar. Conocé tu cuerpo y evitá aquellos alimentos que conocés que te causan malestar, como pueden ser comidas muy condimentadas, grasosas o con exceso de azúcar.

Después de haber comido, un té de boldo, menta o jengibre después de las comidas puede facilitar la digestión. Estas hierbas son conocidas por sus propiedades estomacales beneficiosas.

Si no te es suficiente, un breve paseo después de comer puede estimular el tránsito intestinal y ayudar a la digestión.

Estrategias para evitar y tratar la resaca

Controlá la ingesta de alcohol: la clave es beber con responsabilidad. Alterná cada bebida alcohólica con un vaso de agua para mantenerte hidratado y reducí el ritmo de tu consumo de alcohol.

Elegí bebidas menos dañinas

Bebidas claras como el vodka o el gin suelen causar resacas menos severas en comparación con bebidas oscuras como el whisky o el ron, debido a los congéneres que contienen.

No bebas con el estómago vacío. Comer antes de comenzar a beber puede ralentizar la absorción del alcohol. Optá por alimentos ricos en proteínas y grasas saludables.

El alcohol es un diurético, así que beber mucha agua antes de ir a la cama puede prevenir o aliviar los síntomas de la resaca.

Remedios para la resaca

Si pese a todo amanecés con resaca, optá por tomar más agua, jugo de frutas para reponer vitaminas y un desayuno saludable. Algunos también encuentran alivio en bebidas con electrolitos para recuperar los minerales perdidos.

Alternativas naturales

Suplementos como el diente de león pueden apoyar la función hepática. Asegurate de consultar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento.

Además, tés verdes o batidos verdes con ingredientes como el kale, el apio y la manzana pueden ayudar al cuerpo a eliminar toxinas.

Consejos adicionales para no sucumbir

Priorizá el descanso. Asegurarte de tener un buen descanso puede ayudar a tu cuerpo a recuperarse más rápidamente.

Conocé tus límites y escuchá a tu cuerpo. Si tenés problemas de salud previos relacionados con la ingestión de alimentos o alcohol, es mejor seguir las recomendaciones de tu médico.