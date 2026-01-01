Mitos y verdades de Año Nuevo: ¿es necesario un ‘detox’ después de las fiestas?

¿Es necesario “desintoxicar” el cuerpo? Y, sobre todo, ¿funcionan los famosos detox tal y como se promocionan?

El cambio de año suele traer el deseo de un borrón y cuenta nueva. En el terreno de la alimentación, esa necesidad se traduce en mensajes muy claros: “purificar”, “limpiar el organismo”, “eliminar toxinas”.

El hígado y los riñones: los verdaderos “detox”

El cuerpo humano cuenta con sistemas de depuración altamente especializados:

El hígado transforma sustancias potencialmente dañinas (como el alcohol, los subproductos del metabolismo o ciertos fármacos) en compuestos que el cuerpo puede eliminar con más facilidad.

Los riñones filtran la sangre y excretan desechos a través de la orina, regulando además sales minerales y líquidos.

Pulmones, piel e intestino participan también en la eliminación y transformación de productos de desecho.

Estos órganos trabajan 24/7, también en diciembre. No dejan de funcionar por comer más de la cuenta o tomar algunos tragos de más. Pueden, eso sí, verse sobrecargados si los excesos se vuelven cotidianos durante meses o años.

Lo que se sabe por la evidencia científica es que no hay pruebas sólidas de que una “dieta detox” de corta duración mejore significativamente la función del hígado o los riñones en personas sanas. Tampoco de que “arrastre toxinas” de forma mensurable.

¿Las fiestas “intoxican” el cuerpo?

Durante las fiestas, lo habitual es:

Comer más calorías de las que se gastan.

Incrementar el consumo de alcohol.

Dormir peor y menos horas.

Reducir el movimiento diario.

Todo esto puede traducirse en malestar: digestiones pesadas, hinchazón, cansancio, cambios en el peso, más sed, sensación de “no tener energía”. Pero estos síntomas no equivalen a una intoxicación en el sentido clínico.

En la mayoría de las personas, el organismo tiene capacidad para recuperarse de unas semanas de excesos si, pasado ese periodo, se retorna a hábitos más equilibrados.

Un problema puntual no suele ser el origen de una enfermedad crónica; lo preocupante es cuando lo “excepcional” se convierte en rutina.

Mitos frecuentes del detox de Año Nuevo

1. “Un detox de jugos por unos días limpia el organismo”. Los planes basados solo en jugos suelen prometer “depurar” y “descansar” el sistema digestivo. Es cierto que un aumento en el consumo de frutas y verduras aporta vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes beneficiosos.

Pero reemplazar todas las comidas sólidas por líquidos durante varios días tiene limitaciones:

Aporta muy poca proteína , esencial para músculos, sistema inmune y reparación de tejidos.

Suele ser baja en grasas saludables , necesarias para muchas funciones hormonales y de absorción de vitaminas.

La ausencia de masticación y de fibra intacta puede alterar la sensación de saciedad y la salud de la microbiota intestinal.

Además, la pérdida rápida de peso que a veces se observa se debe sobre todo a agua y glucógeno, no a “toxinas”. Ese peso se recupera fácilmente al volver a comer normal.

2. “Pastillas o tés depurativos regeneran el hígado”. El hígado es un órgano con notable capacidad de regeneración, pero eso no significa que necesite “limpiezas” periódicas con productos específicos. Muchos suplementos “hepáticos” combinan extractos de plantas, diuréticos suaves o laxantes. Pueden:

Aumentar temporalmente la producción de orina o el tránsito intestinal, dando la sensación de “limpieza”.

Interactuar con medicamentos o causar efectos secundarios, especialmente en personas con enfermedades previas.

Sociedades de hepatología y de farmacología advierten desde hace años sobre el uso indiscriminado de suplementos “naturales” sin evidencia robusta de seguridad y eficacia.

3. “Ayunar muchos días repara los excesos”. El ayuno intermitente, en sus versiones moderadas y bien planificadas, es objeto de estudio y puede ser una herramienta para ciertas personas. Pero otra cosa muy distinta son los ayunos prolongados, con muy pocas calorías, usados como castigo tras las fiestas.

El problema no es solo físico (mareos, falta de energía, alteraciones del sueño, pérdida de masa muscular), sino también psicológico: se refuerza la idea de que la comida se “paga” con sufrimiento. Esa relación puede derivar en ciclos de restricción-exceso difíciles de romper.

Lo que sí ayuda tras los excesos de fin de año

Si la idea de “detox” se entiende menos como “limpiar toxinas” y más como “darle un respiro al cuerpo”, hay medidas sencillas y respaldadas por la evidencia que pueden marcar la diferencia sin caer en extremos.

Por ejemplo, volver a horarios de comida relativamente regulares ayuda al sistema digestivo y al metabolismo. Saltar comidas todo el día para “compensar” una cena abundante suele ser menos efectivo que repartir la ingesta en 3 o 4 tiempos razonables, con porciones moderadas.

Por otro lado, en lugar de limitarse a jugos, incorporar más alimentos vegetales enteros —frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales— aporta:

Fibra, que mejora el tránsito intestinal y alimenta la microbiota.

Vitaminas y minerales que pudieron escasear entre tantas comidas ricas en grasas y azúcares.

Antioxidantes que contribuyen a la salud a largo plazo.

Además, beber agua de forma suficiente ayuda al trabajo de los riñones y favorece la recuperación después de días de alcohol y sal en exceso. No es necesario forzar litros y litros ni recurrir a mezclas “mágicas”. En la mayoría de los adultos sanos, atender la sed y tener la orina de color claro es una guía simple y útil.

Otra práctica beneficiosa es mover el cuerpo de manera constante. El ejercicio no “quema toxinas”, pero sí:

Mejora la sensibilidad a la insulina, alterada por períodos de alta ingesta.

Ayuda a regular el apetito.

Favorece el estado de ánimo y el sueño.

No hace falta iniciar enero con rutinas extenuantes. Caminar más, subir escaleras, retomar algún deporte o actividad placentera es un buen comienzo.

Por último, el descanso insuficiente se asocia con mayor apetito, especialmente por alimentos ricos en azúcar y grasa, y con peor control del peso. Recuperar horarios de sueño más estables tras el desorden de las fiestas es una forma silenciosa pero poderosa de “alinear” el cuerpo.

La dimensión emocional: del castigo al cuidado

Detrás de muchos “detox” de Año Nuevo hay algo más que marketing: sentimientos de culpa, miedo a engordar, presión social por “empezar el año bien” y una cultura que glorifica los cambios radicales y rápidos.

Varias organizaciones especializadas en trastornos de la conducta alimentaria advierten que los ciclos de “me excedo / me castigo” pueden:

Normalizar la idea de que hay alimentos “prohibidos” y “permitidos”.

Fomentar conductas de riesgo , como episodios de alimentación compulsiva seguidos de restricciones extremas.

Dañar la relación con el propio cuerpo y con la comida.

Reemplazar la lógica del castigo por la del cuidado puede cambiar la perspectiva: en vez de preguntarse “¿cómo limpio lo que hice mal?”, pensar “¿qué puedo hacer hoy para sentirme mejor y cuidar mi salud a largo plazo?”.

¿Entonces, hace falta un detox?

No hay evidencia científica sólida que respalde la necesidad de planes detox tal como se venden habitualmente para una persona sana que ha tenido unas semanas de excesos puntuales. El cuerpo no está “lleno de toxinas” que puedan arrastrarse con jugos, pastillas o ayunos breves.

Lo que sí parece claro es que enero puede ser una buena oportunidad para:

Revisar hábitos que venían desordenados desde antes de las fiestas.

Reducir el consumo de alcohol a niveles más seguros.

Aumentar la presencia de alimentos frescos y mínimamente procesados.

Retomar el movimiento y el descanso de forma más consciente.

Más que un “detox” de unos días, los expertos coinciden en la importancia de cambios sostenibles: pequeñas decisiones repetidas en el tiempo que, lejos de castigar al cuerpo, lo acompañen.

El Año Nuevo puede ser, entonces, menos el inicio de una carrera de sacrificios y más el momento de escoger un camino de salud realista, compatible con el disfrute y sostenible más allá de enero.