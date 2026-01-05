La chef española Miriam Hernández dará el Roscón de Reyes a los jugadores del Chelsea FC

El encuentro tendrá lugar en Londres y supondrá una celebración anticipada de una de las tradiciones gastronómicas más emblemáticas de la cultura española en el seno de uno de los equipos de fútbol más reconocidos del mundo, según ha informado Hernández en un comunicado.

Miriam Hernández, artista repostera y fundadora de BakingLove London, ha sido invitada por Marcos Álvarez para elaborar el Roscón de Reyes que compartirán todos los jugadores del primer equipo del Chelsea.

De esta manera Álvarez quiso acercar a la plantilla esta tradición española tan arraigada, especialmente significativa para los futbolistas españoles que actualmente forman parte del club.

En la plantilla del Chelsea figuran jugadores españoles como el portero Robert Sánchez, el defensa Marc Cucurella y el delantero Marc Guiu, quienes disfrutarán del Roscón de Reyes junto a sus compañeros.

La degustación está prevista como un momento de celebración y convivencia tras una exigente etapa de competición en la Premier League, aportando un componente cultural y emocional al entorno deportivo.

Miriam Hernández comenzó a desarrollar su pasión por la repostería desde muy joven en el negocio familiar y, tras recibir varios reconocimientos en concursos de pastelería, decidió trasladarse a Londres en 2015 con el objetivo de ampliar su formación y explorar nuevas oportunidades profesionales.

La repostera fundó en 2017 su empresa BakingLove London, que, en sus inicios, se dirigía principalmente a familias españolas residentes en Londres, pero pronto amplió su clientela a un público más amplio interesado en productos de repostería personalizados, artesanales y creativos.

La chef se ha mostrado "agradecida y emocionada" por esta colaboración con el Chelsea Football Club ante el valor personal y profesional que supone para ella compartir una tradición tan significativa como el Roscón de Reyes en un contexto internacional.

Para Miriam Hernández y su familia, esta experiencia representa un reconocimiento al trabajo realizado y al vínculo entre gastronomía, cultura y deporte.