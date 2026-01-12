Hay un grillo en mi habitación: ¿qué hago?

Los grillos son insectos comunes que pueden encontrar su camino hacia nuestras casas sin previo aviso. Y con la llegada del calor se los escucha con más fuerza, incluso dentro de las casas, lo que puede resultar bastante irritante.

Las supersticiones dictan que matar a un grillo trae mala suerte. Aunque no haya una relación directa y probable entre la acción de aplastar un molesto grillo cantor y lo que nos depara la forturna, es importante encontrar una forma segura y humana de lidiar con estos bichos, al menos puertas adentro del hogar.

Cómo manejar los grillos dentro de la casa sin recurrir a la violencia:

Identificar puntos de entrada : Lo primero que hay que hacer es identificar cómo los grillos están ingresando a tu casa. Pueden entrar a través de puertas, ventanas, grietas en las paredes o incluso a través de tuberías. Inspeccioná cuidadosamente tu hogar para determinar por dónde están entrando y sellá esos puntos para evitar que vuelvan a ingresar.

Limpiar y despejar desorden : Los grillos son atraídos por la basura , los desechos y los escondites oscuros. Mantené tu hogar limpio y ordenado, asegurándote de que no haya acumulación de alimentos o agua. Limpiá regularmente áreas como sótanos, garajes y armarios para reducir las posibilidades de que los grillos encuentren un lugar cómodo para habitar.

Utilizar trampas humanas : En lugar de matar a los grillos , podés optar por utilizar trampas humanas para capturarlos y liberarlos al aire libre . Podés utilizar recipientes bajos con paredes resbaladizas, como un frasco de vidrio con un poco de agua en el fondo, o una trampa adhesiva que los atrape sin causarles daño . Luego, simplemente llevá a los grillos atrapados al exterior y soltalos en un entorno adecuado para ellos.

Controlar la humedad : Los grillos son especialmente atraídos por las áreas húmedas . Mantené un control adecuado de la humedad en tu casa utilizando deshumidificadores o ventiladores . Asegurate de que no haya fugas de agua encanillas, tuberías o electrodomésticos para evitar la acumulación indeseada de humedad.

Repelentes naturales: Si deseás disuadir a los grillos de ingresar a tu hogar, podés utilizar repelentes naturales. Algunas opciones comunes incluyen aceites esenciales de lavanda, menta o eucalipto, ya que los grillos son conocidos por no ser fanáticos de estos aromas. Rociá estos repelentes en los puntos de entrada y en las áreas donde sospeches que los grillos están habitando para mantenerlos alejados.

Lea más: Chinches: cómo saber si te picaron y qué hacer si ocurrió

Es importante tratar a los grillos con respeto y compasión.

Al seguir estos consejos, podrás controlar la presencia de grillos en tu casa sin recurrir a la violencia y sin preocuparte por las supersticiones asociadas con matarlos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy