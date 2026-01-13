Tinnitus: por qué cada vez más jóvenes reportan zumbidos en los oídos y cómo frenarlo

Detrás de este fenómeno hay un cambio claro: la forma en que vivimos, escuchamos música, trabajamos y descansamos.

¿Qué es exactamente el tinnitus?

El tinnitus no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma. La persona escucha sonidos que pueden ser:

Zumbidos

Pitidos agudos

Murmullo, soplido o grillos

Latidos al ritmo del pulso (en algunos casos)

Puede aparecer en un solo oído o en los dos, y ser constante o intermitente. A veces dura minutos; otras, se vuelve crónico y acompaña a la persona durante años.

No siempre indica un daño grave, pero sí suele señalar que algo no va bien en el sistema auditivo o en el manejo del estrés.

Por qué afecta cada vez a más jóvenes

1. Auriculares todo el día. Tener los auriculares puestos desde que uno sale de casa hasta que se va a dormir es cada vez común, ya sea para escuchar música, podcasts, videollamadas o videojuegos.

La Organización Mundial de la Salud lleva años advirtiendo que millones de jóvenes están en riesgo de pérdida auditiva por volúmenes excesivos. El tinnitus suele ser una de las primeras señales de alarma.

Cuanto más cerca está la fuente de sonido del tímpano, menos volumen hace falta para dañar las células del oído interno. El problema es que muchos usan auriculares para tapar el ruido de la calle… subiendo aún más el volumen.

2. Conciertos, festivales y discotecas. La cultura del ocio nocturno y los festivales implica horas de exposición a música muy alta. Tras un concierto es habitual notar un zumbido pasajero; si esto se repite fin de semana tras fin de semana, el daño puede hacerse permanente.

3. Estrés, ansiedad y falta de sueño. La vida acelerada, la precariedad laboral, la hiperconexión constante… El estrés crónico y la ansiedad no solo afectan al estado de ánimo: también influyen en cómo el cerebro procesa los sonidos.

Muchas personas notan que el tinnitus se hace más intenso cuando están nerviosas, cansadas o duermen mal. No siempre es el origen del problema, pero casi siempre lo empeora.

4. Pantallas y multitarea. Trabajar o estudiar con varias pantallas, notificaciones constantes y ruido de fondo hace que el cerebro esté en estado de alerta continua.

Esta sobrecarga sensorial puede favorecer que el tinnitus se vuelva más notorio, sobre todo en los momentos en que por fin hay silencio.

Señales de alerta: cuándo no conviene esperar

No todo zumbido aislado es motivo de pánico. Pero sí hay situaciones en las que conviene consultar a un profesional (médico de cabecera u otorrino):

Tinnitus que dura varios días sin mejorar

Zumbido súbito acompañado de pérdida de audición en un oído

Tinnitus con vértigos intensos o sensación de perder el equilibrio

Ruidos al ritmo del pulso, como un “latido” en el oído

Interferencia seria en el sueño, la concentración o el estado de ánimo

Cuanto antes se investigue la causa, más opciones hay de tratarlo o al menos evitar que empeore.

¿Tiene cura?

Depende del origen. Si el tinnitus lo causa, por ejemplo, un tapón de cera, una infección o un efecto de medicación, puede mejorar mucho al tratar el problema principal.

Cuando hay daño en el oído interno, el tinnitus suele ser crónico, pero eso no significa que la persona esté condenada a sufrirlo sin descanso. Hay estrategias que ayudan:

Reentrenamiento auditivo (terapia sonora para que el cerebro preste menos atención al tinnitus)

Apoyo psicológico, especialmente terapia cognitivo-conductual

Mejora del sueño y manejo del estrés

En algunos casos, audífonos o dispositivos que generan ruidos suaves de fondo

El objetivo no siempre es “apagar” el sonido, sino lograr que deje de dominar la vida diaria.

Cómo frenar el aumento del tinnitus en la era de los auriculares

La buena noticia es que una parte importante del problema se puede prevenir con cambios sencillos.

Muchos especialistas recomiendan la regla del 60/60: no pasar del 60 % del volumen máximo y no usar auriculares más de 60 minutos seguidos sin pausa.

Si con esos niveles no escuchás bien porque hay mucho ruido externo, el problema es el entorno, no tu oído: esperá, bajá el ruido de fuera o usá auriculares con cancelación de ruido para no tener que subir tanto.

En conciertos, discotecas o eventos deportivos, los tapones específicos para música reducen los decibelios sin “matar” la experiencia. Cada vez más jóvenes los usan, igual que antes se normalizó usar gafas de sol.

Recordá que el oído también necesita pausas. Tener ratos de silencio relativo, sin auriculares ni pantallas, ayuda a que el cerebro se relaje. Dormir lo suficiente y mantener horarios más o menos estables también reduce la percepción del tinnitus.

Técnicas de respiración, ejercicio físico regular, psicoterapia cuando hace falta y límites claros en el uso del celular pueden marcar la diferencia. Muchas personas con tinnitus notan mejoría notable cuando logran bajar el nivel de tensión diario.

Vivir con tinnitus sin que lo ocupe todo

Para quienes ya conviven con un zumbido crónico, informarse es clave. Entender qué lo empeora, qué lo calma y qué es razonable esperar de los tratamientos reduce la angustia.

La vida moderna ha disparado los factores de riesgo, pero también ofrece herramientas: apps de ruido blanco, mejores dispositivos de protección auditiva, más conciencia sobre salud mental y, poco a poco, menos tabú sobre hablar de estos síntomas.

Escuchar música, ir a conciertos y usar tecnología no tiene por qué ser enemigo del oído. La diferencia está en cómo y cuánto.