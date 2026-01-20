La justicia italiana anula el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en Bolonia

La decisión del tribunal responde a un recurso presentado por el gremio de taxistas, que argumentaba que la reducción generalizada era "inapropiada" y que las limitaciones deberían aplicarse de manera diferenciada según las características técnicas de cada vía y no de forma masiva.

Bolonia fue, en enero de 2024, la primera gran ciudad italiana en adoptar el proyecto 'Città 30' (Ciudad 30). Tras su implementación, otros municipios como Milán, Turín (norte) y Lecce (sur) iniciaron procesos similares de reducción de velocidad.

El fallo llega, además, menos de una semana después de que el Ayuntamiento de Roma introdujera también el límite de 30 km/h en el centro de la capital para intentar frenar la siniestralidad, tras un 2025 en el que la ciudad registró 124 muertes y más de 30.000 accidentes.

La normativa municipal de Bolonia provocó desde un principio un enfrentamiento político entre el alcalde de la ciudad, Matteo Lepore, del Partido Demócrata (principal partido de la oposición), y el vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, de la utlraderechista Liga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras conocerse el fallo, Salvini celebró la decisión y calificó el límite de velocidad de "medida ideológica".

"El nuevo código de circulación aprobado hace un año demuestra nuestra atención a la seguridad vial, que debe hacerse con sentido común y no con medidas que dañan a los ciudadanos y traicionan el espíritu de las Zonas 30, pensadas para proteger áreas sensibles", afirmó el ministro en una nota.

Por su parte, Lepore aseguró que la sentencia plantea cuestiones "burocráticas" a las que el consistorio está listo para responder, pero insistió en que el fallo "confirma la función planificadora del municipio sobre los límites de velocidad".

"La Ciudad 30 seguirá adelante. Las víctimas de la carretera y sus familias nos lo piden y nosotros estamos con ellos, con el objetivo que siempre hemos tenido y reivindicado: salvar vidas en la carretera, reducir y prevenir los accidentes, y en estos dos años hemos demostrado que es posible", añadió el regidor, según recogen medios locales.

Según datos del Ayuntamiento, el primer año de limitación de velocidad mostró una disminución del 13% en los accidentes, un 50% menos de muertes, un 11% de heridos y una reducción del 10% en los accidentes con lesiones.