El Gobierno español aprueba el registro obligatorio para los patinetes eléctricos

La puesta en marcha de este registro era imprescindible para cumplir la nueva ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor que introdujo la obligación de asegurar todos los patinetes, y que entró en vigor el 2 de enero pendiente de la puesta en marcha del registro.

El registro y la inscripción previa de los patinetes es un requisito indispensable para obtener el seguro obligatorio.

Carecer del seguro será sancionado con entre 202 y 610 euros (entre 240 y 727 dólares) y circular con un VMP sin seguro con entre 250 y 800 euros (entre 298 y 954 dólares), en función de si es considerado vehículo personal ligero o vehículo a motor (más de 25 kilogramos de peso y más de 14 kilómetros/hora).