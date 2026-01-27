Los agentes del ICE estadounidense estarán presentes en los JJ.OO de Milán-Cortina

Dichas fuentes agregaron que ya en anteriores eventos olímpicos, varias agencias federales han prestado apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática, entre ellas Homeland Security Investigations, la componente investigativa de la ICE.

Y señalaron que "obviamente, el ICE no lleva a cabo operaciones de control de la inmigración en países extranjeros sino que apoya al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos y al país anfitrión en el proceso de verificación y mitigación de los riesgos procedentes de organizaciones criminales transnacionales".

Una declaración que contradice las palabras del ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, quien aseguró que el ICE "no operará en territorio italiano".

"El orden y la seguridad pública en el territorio italiano los garantiza el Estado italiano", declaró el ministro a los medios locales, calificando de "polémica basada en nada" las críticas sobre un supuesto despliegue del cuerpo estadounidense.

La presencia de los miembros del cuerpo aduanero estadounidense ha suscitado preocupación en Italia en medio de sus redadas contra inmigrantes ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Mineápolis y el reciente el asesinato de Alex Pretti por disparos de sus agentes.

La idea de un despliegue del ICE ha despertado asimismo el rechazo de la oposición italiana, empezando por la senadora del Partido Demócrata (PD) Cristina Tajani, quien denunció que la imagen proyectada por este cuerpo en los últimos meses es "lo más alejado del espíritu de inclusión y convivencia" propio de una cita olímpica.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, afirmó este martes en declaraciones a la radio RTL 102.5: "Como italiano, antes incluso que como ciudadano milanés, no me siento protegido por Piantedosi, que dice que aunque vinieran los agentes de la ICE para los Juegos Olímpicos, no habría ningún problema. Se trata de una milicia que mata".

"Es una milicia que entra en las casas de la gente firmando el permiso, está claro que no son bienvenidos en Milán. ¿Podremos decirle no a Trump por una vez? Los agentes de la ICE no deben venir a Italia porque no están alineados con nuestra forma democrática de garantizar la seguridad", agregó.

Italia acoge del 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milano y Cortina (norte) con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.