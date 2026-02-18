Ucrania denuncia que Rusia y Bielorrusia puedan competir con sus banderas en Paralímpicos

"Es decepcionante que los líderes de las organizaciones no gubernamentales internacionales intenten ignorar lo obvio: Rusia explota las vulnerabilidades de las sociedades abiertas y las organizaciones internacionales para normalizar sus crímenes", declaró en la publicación de X.

Así, afirmó que las banderas de Rusia y Bielorrusia "no tienen cabida" en eventos deportivos internacionales que promueven la "equidad, integridad y respeto" y que las han convertido en una "herramienta de guerra, mentiras y desprecio".

En el comunicado, criticó que "los responsables del Comité Paralímpico Internacional" se nieguen a entender que "cuando se iza la bandera rusa en la escena internacional, se convierte en parte de la maquinaria propagandística de Rusia".

Asimismo, Bidnyi subrayó que "si existe la voluntad de proteger la justicia en el deporte paralímpico, no es demasiado tarde para entrar en razón y prohibir los símbolos estatales de los asesinos en competiciones internacionales" y concluyó con un llamamiento a la "demostrar valentía" para "no dejar que los rusos te utilicen para 'normalizar' la guerra".

El ministro de Deportes también destacó la labor de Ucrania al imponer "sanciones a los propagandistas deportivos, al Comité Paralímpico de Rusia y a su presidente, Pavel Rozhkov", ya que los atletas y paratletas rusos "glorifican la guerra al recibir honores estatales".

Para finalizar, dijo que "Ucrania continuará su labor en todas las plataformas internacionales" para "defender los valores de las sociedades abierta" y "seguir luchando contra los intentos de Rusia de politizar el deporte".