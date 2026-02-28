Prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, debuta con victoria en Moscú

Oro, que arrancó con negras, derrotó a su contrincante, un maestro ruso de 15 años, en 45 movimientos durante la primera jornada de un torneo que se disputa a sólo unos pocos cientos de metros del Kremlin.

Fueron unas horas de pugna en el lujoso Hotel Carlton de Moscú, adonde Oro llegó acompañado de su padre Alejandro, quien admitió que su hijo viene arrastrando un resfriado debido al descenso de temperaturas en Barcelona, su actual lugar de residencia.

"Ha llegado un poco resfriado (...) No es lo mejor, especialmente para la respiración, pero es más preocupación de los padres", comentó el progenitor a EFE.

Oro, quien fue el primero en sentarse ante el tablero, se mostró muy relajado desde el principio ante el ajedrecista eslavo. Aunque no dominó la partida desde un principio, cada cierto tiempo se levantó para supervisar la marcha de otras partidas.

Cuando a cada jugador le faltaban quince minutos en el reloj, el ruso cometió un error que Faustino aprovechó de manera inteligente para tomar la iniciativa y hacerse con su primer punto ante el rival teóricamente más debil al que se enfrentará en Moscú.

Su padre intenta reducir la exposición de su hijo a la prensa -ante la que sólo comparecerá al final del torneo-, pero nada más llegar al hotel fueron varios los aficionados, adultos y niños, quienes pidieron hacerse una foto con el genio argentino.

"Me cuesta entender su facilidad para entender las posiciones y encontrar las buenas jugadas. Vimos cosas que eran realmente increíbles. Eso fue lo que hizo que nosotros dejáramos nuestros trabajos y le diéramos la oportunidad", señaló antes de que se disputase la primera partida.

Su padre insiste en que Moscú es sólo una etapa en el camino, cuya meta debe ser madurar, tanto como ajedrecista como persona, y alcanzar la "regularidad".

"Lo importante es que lo disfruta, que es lo más importante. Aún tiene que crecer y madurar mucho", subrayó y destacó que su hijo es un "talento brutal innato" que se aficionó al ajedrez durante la pandemia del COVID.

Oro, que llegó a Moscú haciendo escala en Turquía, ya que las sanciones por la guerra en Ucrania imposibilitan volar directamente desde España, tendrá la oportunidad durante las próximas ocho partidas, repartidas en cinco días, de lograr un hito histórico.

El torneo cuenta con ajedrecistas de máximo nivel como Yan Nepómniashchi (ganador de la vigésima edición del Aeroflot Open), que recibió un puesto de honor en la tribuna de la sala del torneo.

Además, también participan Andréi Yesipenko, Daniil Dubov, Alexandr Grischuk y el indio Raunak Sadwani, que se convirtió en gran maestro a la edad de 13 años.

"El objetivo es que juegue bien. Sinceramente, no tenemos muchas expectativas. Cuando se tenga que dar, se va a dar", insistió Alejandro.

Destacó que los requisitos de la FIDE son subjetivos y no del todo justos, por lo que lo importante no es cuándo, sino el hecho de que logrará tarde o temprano el tan deseado título.

"Fausti está emocionado por tener el título, más que por el récord. Él quiere el título al lado de su nombre, si es con récord o sin él, le da igual", apuntó.

Sea como sea, para la prensa el desafío histórico del adolescente bonaerense en la cuna del ajedrez es convertirse en el ajedrecista más joven de la historia en lograr el título de Gran Maestro, para lo que necesita sumar su tercer norma.

'Fausti', como le llaman sus progenitores, ya logró dos normas en los torneos cerrados de Madrid -Prodigios y Leyendas- y Buenos Aires -el Memorial Szmetan-Giardelli. Ahora le falta la norma del torneo abierto de Moscú.

De conseguir su norma final antes del 11 de marzo, el apodado como "Messi del ajedrez", romperá el récord de edad vigente, que ahora está en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días.

Oro lo lograría con 12 años, 4 meses y 19 días si suma aproximadamente 5-6 puntos de nueve posibles, según los analistas, aunque los rivales en Moscú no se lo pondrán fácil, ya que 52 grandes maestros compiten en Moscú.

Para conseguir el título de Gran Maestro de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE), deberá tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, donde al menos un tercio de los oponentes del torneo tengan el título de GM y sean de tres federaciones distintas.

Eso sí, la promesa argentina ya se ha ganado el respeto de las leyendas del ajedrez, desde Kaspárov a Carlsen, quien dijo que es Leo Messi quien debe sentirse "afortunado" de ser comparado con Oro.