Recoleta FC 1-San Lorenzo 1: Nivelado duelo avícola en Sajonia

Canario y Cuervo, en similar altura

El representante paraguayo tuvo un arranque alentador, con el protagonismo de Aldo Walmor, quien avisó con un disparo aéreo tras una larga corrida y luego hizo la acción de gol con una incursión punzante por izquierda, el envío al área, el rechazo a medias de Montenegro para la resolución de Allan Wlk frente a la portería.

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La alegría duró poco. Salida rápida azulgrana Gregorio Rodríguez, cesión a Cuello para la posterior asistencia a Auzmendi, quien estableció el 1-1.

Recoleta se mostró competitivo. Para ello debió correr más de lo normal, por la mayor exigencia que demanda la competencia internacional. En la primera etapa inicial tuvo cinco tiros de esquina contra ninguno del rival, pero no pudo marcar la diferencia en lo que sería su fuerte, las acciones aéreas.

En la complementaria hubo una diferencia física. El equipo argentino lucía más entero, por lo que “Reco” debió hacer un esfuerzo para mantenerse firme. Cuando pasó por apuros, Nelson Ferreira tuvo grandes intervenciones para sostener a su elenco.

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Cuando parecía que la propuesta aurinegra en el tramo final iba a ser íntegramente defensiva, por el desgaste, se generaron prometedores avances que pudieron haber inclinado la balanza a favor del Canario, sobre todo con un disparo de Wlk bloqueado por Gill.

El duelo avícola entre el Canario y el Cuervo terminó empatado. No es negocio para nadie, porque los 125.000 dólares otorgados por triunfo quedan en la caja de la Conmebol.