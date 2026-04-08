Apertura de Ormuz: ¿cuándo podría bajar el combustible en Paraguay?

La reciente noticia sobre la apertura del estrecho de Ormuz generó expectativas en los precios de combustibles, pero la realidad local es mucho más compleja y lenta de lo que parece, según explicó Adolfo Martín Sánchez, representante de la Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles (Cadipac).

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Si bien hay una tendencia a la baja en el petróleo Brent, la situación sigue siendo delicada. “Estamos lejos de los 60 dólares que costaba antes de la guerra”, advirtió. En ese sentido, dejó claro que el precio actual sigue siendo elevado para nuestra economía.

¿Por qué el precio no baja “de una” en Paraguay?

A pesar de que en las bolsas de Nueva York los números bajen, ese efecto no se traslada automáticamente a los surtidores paraguayos, según explicó. El problema está en el Río de la Plata, que es de donde nos surtimos.

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Actualmente, el mercado está muy inestable porque, aunque se habla de la apertura del Estrecho de Ormuz, los ataques continúan y la información cambia minuto a minuto.

“Hoy no nos están pasando precios exactos porque los buques aún no han pasado. El producto que viene flotando tardará entre 30 y 40 días en llegar", señaló Sánchez.

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Todavía sigue el fantasma del aumento del precio

Según Sánchez, actualmente están trabajando “en negativo”. Para poder empatar los costos, las empresas deberían aumentar el precio unos G. 1.500. Con la pequeña bajada internacional del 15%, ese aumento necesario ahora se estima en unos G. 1.200.

“Si la guerra no para hoy, vamos a tener problemas de abastecimiento de combustible a finales de abril, seguro”, alertó el titular de Cadipac.

Detalló además que muchas refinerías internacionales mermaron su producción por toda la crisis.

Según la Cadipac, se necesita al menos una semana más para que los precios internacionales “decanten” y se vea si la tendencia a la baja se mantiene.