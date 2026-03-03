Oro sufre su primera derrota en Moscú y apura opciones de convertirse en Gran Maestro

Oro (2516) no pudo aprovechar la ventaja de salir con blancas y cayó ante un jugador, el ruso Iván Rozum, teóricamente inferior (2444), pese a sus 35 años de edad.

De esta forma, el adolescente de 12 años se queda con 3,5 puntos a falta de tres partidas para el final del torneo que se disputa en el Hotel Carlton de la capital rusa.

El argentino, que comenzó el Abierto en el puesto 35, ocupa ahora el lugar 57, tras lograr dos victorias, tres tablas y una sola derrota.

Y, lo que es peor, suma una puntuación de 2498 -91 puntos menos que el lunes-, según la web del Aeroflot Open.

Mañana, miércoles, se verá las caras por la mañana con el indio Lad Mandar Pradip (2334), una partida crucial en pos de lograr una hazaña histórica.

El ajedrecista indio, de 20 años, está en racha, ya que suma ya tres victorias seguidas en este torneo moscovita.

'Fausti', como le llaman sus progenitores, ya logró dos normas en los torneos cerrados de Madrid -Prodigios y Leyendas- y Buenos Aires -el Memorial Szmetan-Giardelli. Ahora le falta la norma del torneo abierto de Moscú para ser considerado Gran Maestro.

De conseguir su norma final antes del 11 de marzo, el apodado como "Messi del ajedrez", romperá el récord de edad vigente, que ahora está en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días.

Oro lo lograría con 12 años, 4 meses y 19 días si suma aproximadamente 5-6 puntos de nueve posibles, según los analistas, aunque los rivales en Moscú no se lo pondrán fácil, ya que 52 grandes maestros compiten en este torneo.

Para conseguir el título de Gran Maestro de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE), deberá tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, donde al menos un tercio de los oponentes del torneo tengan el título de GM y sean de tres federaciones distintas.