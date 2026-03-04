Oro logra su segunda victoria consecutiva y está a un paso del título de Gran Maestro

En la segunda partida de la jornada, en la que se vio al argentino muy concentrado en el tablero, Oro se impuso al azerbaiyano Shiroghlan Talibov.

Esta victoria llega después de que el joven ajedrecista ganara horas antes al indio Lad Mandar Pradip, lo que le permitió proseguir con el sueño de obtener el título de Gran Maestro.

'Fausti', como le llaman sus progenitores, ya logró dos normas en los torneos cerrados de Madrid -Prodigios y Leyendas- y Buenos Aires -el Memorial Szmetan-Giardelli. Ahora le falta la norma del torneo abierto de Moscú para ser considerado Gran Maestro.

De conseguir su norma final antes del 11 de marzo, el apodado como "Messi del ajedrez", romperá el récord de edad vigente, que ahora está en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días.

Oro lo lograría con 12 años, 4 meses y 19 días si suma aproximadamente 5-6 puntos de nueve posibles, según los analistas, aunque los rivales en Moscú no se lo pondrán fácil, ya que 52 grandes maestros compiten en este torneo.

Para conseguir el título de Gran Maestro de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE), deberá tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, en el que al menos un tercio de los oponentes tengan el título de GM y sean de tres federaciones distintas.