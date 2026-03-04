Oro vuelve a ganar y mantiene vivo sueño de ser el Gran Maestro más joven de la historia

Oro (2516), que el martes perdió con blancas, se resarció de la derrota pese a jugar con negras en el Hotel Carlton de la capital rusa.

En la quinta y penúltima jornada del torneo moscovita, el argentino batió al indio Lad Mandar Pradip (2334).

De esta forma, el adolescente de 12 años se queda con 4,5 puntos a falta de dos partidas para el final, la primera de las cuales se disputará esta misma tarde.

'Fausti', como le llaman sus progenitores, ya logró dos normas en los torneos cerrados de Madrid -Prodigios y Leyendas- y Buenos Aires -el Memorial Szmetan-Giardelli. Ahora le falta la norma del torneo abierto de Moscú para ser considerado Gran Maestro.

De conseguir su norma final antes del 11 de marzo, el apodado como "Messi del ajedrez" romperá el récord de edad vigente, que ahora está en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días.

Oro lo lograría con 12 años, 4 meses y 19 días si suma aproximadamente 5-6 puntos de nueve posibles, según los analistas, aunque los rivales en Moscú no se lo pondrán fácil, ya que 52 grandes maestros compiten en este torneo.

Para conseguir el título de Gran Maestro de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE) deberá tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, donde al menos un tercio de los oponentes del torneo tengan el título de GM y sean de tres federaciones distintas.