Oro se juega el título de Gran Maestro ante el ruso Grevnev

Oro (2516), que juega con negras, llega a la última partida con serias opciones de lograr la hazaña de convertirse en el más joven Gran Maestro de la historia.

Para ello, según los expertos, deberá derrotar a Grevnev (2621), un jugador teóricamente superior a juzgar por su elo.

Faustino fue el primero en llegar a su lugar, pero pronto se dedicó a pasear por la sala del Hotel Carlton, ya que el ruso llegó con diez minutos de retraso.

El adolescente argentino, que suma cuatro victorias, tres tablas y una derrota, acumula en este torno abierto un total de 2567 puntos, cuando el objetivo son superar los 2600.

Tras derrotar en la jornada del miércoles al indio Lad Mandar Pradip y al azerbaiyano Shiroghlan Talibov, Oro mejoró sus opciones y suma 5,5 en el Abierto de Moscú.

'Fausti', como le llaman sus progenitores, ya logró dos normas en los torneos cerrados de Madrid -Prodigios y Leyendas- y Buenos Aires -el Memorial Szmetan-Giardelli. Ahora le falta la norma del torneo abierto de Moscú para ser considerado Gran Maestro.

De conseguir su norma final antes del 11 de marzo, el apodado como "Messi del ajedrez", romperá el récord de edad vigente, que ahora está en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días. Si gana hoy, Oro lo lograría con 12 años, 4 meses y 19 días.

Para conseguir el título de Gran Maestro de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE), deberá tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, en el que al menos un tercio de los oponentes tengan el título de GM y sean de tres federaciones distintas.