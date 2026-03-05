Oro se queda a las puertas de su sueño pero se corona como un gigante del ajedrez en Moscú

Oro, de 12 años, cayó ante el Gran Maestro ruso Aleksey Grevnev - con 2621 de elo frente a los 2516 del argentino-, quien no desaprovechó la ventaja de jugar con blancas.

Con todo, el jovencisimo jugador se ganó la admiración de la organización, el resto de participantes y todos los aficionados al ajedrez que se congregaron en el Hotel Carlton de la capital rusa.

Una mente privilegiada y un gigante con cuerpo de niño eran algunos de los calificativos que se podían escuchar durante el torneo, donde se cansó de firmar autógrafos.

Apodado el 'Messi del ajedrez', Oro buscaba romper el récord con 12 años, 4 meses y 19 días, seis días menos que el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien sigue ostentando esa histórica marca.

El argentino, que aprendió a jugar durante la pandemia del Covid y tiene ya numerosos récords en su haber, no logró superar en Moscu la barrera de los 2600 puntos, el mínimo marcado por la FIDE para hacer historia.

Se tuvo que conformar con 2528 de puntuación y el puesto número 27 en un torneo con cerca de 200 participantes, lo que incluyó tanto profesionales, como niños y leyendas del ajedrez.

El joven ajedrecista no tenía más opción que ganar en Moscú y lo hizo en dos de sus últimas tres partidas, pese a arrastrar un pequeño catarro desde que aterrizó en Rusia haciendo escala en Estambul.

La decepción no sólo golpeó a Oro, sino a todos los presentes, que estaban deseando que el niño lograra la histórica hazaña.

El ajedrez, como cualquier deporte, está necesitado de nuevo héroes y el argentino se ha convertido por derecho propio en una estrella del tablero, algo que ya habían pronosticado otros grandes como Gari Kaspárov y Magnus Carlsen.

'Fausti', como le llaman sus progenitores, ya había logrado dos normas en los torneos cerrados de Madrid -Prodigios y Leyendas- y Buenos Aires -el Memorial Szmetan-Giardelli. Y le faltaba la norma del torneo abierto de Moscú para ser considerado Gran Maestro.

Para conseguir el título de Gran Maestro de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE), debía tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, en el que al menos un tercio de los oponentes tuvieran el título de GM y fueran de tres federaciones distintas.

Sea como sea, el campeón de las últimas dos ediciones del Abierto de Moscú, Yan Nepómniashchi, se mostró gratamente sorprendido con el juego del argentino.

"Es, sin lugar a dudas, es un talento fuera de la normal. Sobre el papel no era cien por cien seguro que jugara tan bien. Yo mismo era escéptico sobre sus opciones", comentó a EFE al término del torneo.

Destacó que durante el Aeroflot Open ganó cuatro veces, firmó tres tablas y cayó únicamente dos veces contra rivales muy potentes.

"Hay que seguir de cerca a la nueva generación, ya que, además de Faustino, hay otros jugadores. Hay un prodigio en Turquía y en Rusia también los hay. Yo creo que en el futuro competirán entre ellos", señaló.

'Nepo', como es conocido el ruso en el mundo del ajedrez, añadió: "La verdad es que quiero desearle lo mejor. Y recordarle que lo importante no son las normas o los récords. Lo importante es jugar bien".

El torneo contó con la presencia del jefe de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), Arkadi Dvorkóvich, quien deseo "lo mejor" al joven maestro.

"Faustino es aún un ajedrecista joven, un niño. Aún tiene que ganar experiencia en el ajedrez y en la vida. Y mantener la calma en las situaciones más complejas. Ahora, le está mirando todo el mundo, lo que es difícil", comentó a EFE.

Dvorkóvich destacó que el adolescente "jugó bien", si tenemos en cuenta que en el Aeroflot Open es un "torneo duro".

"Errores los cometen todos. Incluso los mejores. Tiene todas la opciones de lograr su objetivo", señaló.

De cara su futuro profesional, le recomendó que "no estudie sólo ajedrez, sino también otras materias" y le aconsejó que se relacione con gente que le permita "ganar la fuerza interior y la energía necesarias para lograr grandes resultados".

"No hay que centrarse sólo en el ajedrez, aunque, por supuesto, hay que dedicarle mucho tiempo. Confío en que sus familiares y seres queridos le apoyen", apuntó.