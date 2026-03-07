¿Qué es la “machoesfera” y por qué su avance en redes debe preocuparnos?

La misoginia digital está dejando de ser un fenómeno exclusivo de foros cerrados para filtrarse en instituciones educativas, entornos laborales y vínculos afectivos. Este ecosistema, que redefine la masculinidad desde la confrontación, gana terreno entre los más jóvenes.

Con más de 5.500 millones de personas conectadas a nivel global, internet se consolidó como el principal canal de aprendizaje y socialización. Sin embargo, esta hiperconectividad trajo consigo la expansión de la “machoesfera” (o manosfera), una red de comunidades digitales que, bajo la premisa de abordar problemas masculinos como la paternidad o el estado físico, promueve discursos de odio y resentimiento hacia las mujeres.

De acuerdo con el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Violencia contra las mujeres y las niñas, estos grupos presentan erróneamente al hombre como una “víctima” del progreso social y la igualdad de género.

Un fenómeno que cautiva a la Generación Z

Pese a lo que podría creerse, este contenido no es marginal. Datos de la Fundación Movember —aliada de ONU Mujeres— revelan que dos tercios de los jóvenes interactúan regularmente con influencers que difunden estas narrativas.

Especialistas advierten que la popularidad de este lenguaje extremo no solo normaliza la violencia, sino que actúa como una puerta de entrada a la radicalización ideológica.

Las claves para entender este ecosistema

La machoesfera no es un grupo homogéneo, pero se sostiene sobre conceptos específicos que conviene identificar:

Incels (Célibes involuntarios): Comunidades que sostienen que tienen “derecho” al sexo y culpan a las mujeres por negárselo. Se los vincula con episodios de violencia masiva.

MRA (Movimiento por los Derechos de los Hombres): Utilizan un barniz académico para argumentar que el feminismo ha desfavorecido al varón en el acceso a la educación y el trabajo.

MGTOW (Hombres que siguen su propio camino): Promueven el aislamiento total de las mujeres, bajo la idea de que la sociedad está “confabulada” contra ellos.

Ideología de la “Pastilla Roja”: Referencia a la película The Matrix; aseguran haber “despertado” a una realidad donde el mundo favorece sistemáticamente a las mujeres.

El impacto en la salud mental masculina

Irónicamente, la machoesfera termina perjudicando a sus propios integrantes. El grupo de investigación Equimundo determinó que los hombres con actitudes de género restrictivas y machistas tienen:

Mayor propensión a la depresión y pensamientos suicidas. Menor tendencia a buscar ayuda profesional para su salud mental. Más probabilidades de caer en el abuso de sustancias y conductas de riesgo.

“El 58% de las niñas y mujeres jóvenes han experimentado alguna forma de acoso en línea”, señala un estudio global citado por ONU Mujeres, evidenciando que la hostilidad digital tiene consecuencias directas en la seguridad de las personas.

¿Hacia un retroceso social?

Un estudio de ONU Mujeres y Unstereotype Alliance sugiere una tendencia preocupante: los hombres jóvenes hoy tienen más probabilidades de validar estereotipos de género retrógrados que los adultos mayores. Este giro conservador en las plataformas digitales representa un riesgo real de revertir conquistas históricas en materia de igualdad.

Ante este escenario, organismos internacionales como la Unión Europea y el Gobierno de Islandia apoyan investigaciones para desarticular la conexión entre la misoginia en línea y la violencia en el mundo físico.