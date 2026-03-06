Más allá del 8M: cinco formas reales de apoyar el liderazgo femenino en tu entorno laboral

Cada 8 de marzo, las empresas llenan sus canales internos de mensajes sobre igualdad. El problema aparece cuando la conversación se queda en campañas puntuales y no se traduce en cambios medibles.

Ese desfase —prometer compromiso sin modificar prácticas— es lo que muchas trabajadoras identifican como pinkwashing.

Pasado el 8M, el apoyo al liderazgo femenino se prueba en la rutina. ¿Qué hacer al respecto?

1) Medir lo que importa (y hacerlo público)

Sin datos, la igualdad se convierte en eslogan.

Revisar brechas salariales, tasas de promoción, rotación y acceso a proyectos críticos permite detectar dónde se “rompe” la carrera.

Publicar resultados y metas —aunque sean incómodos— es una señal de seriedad: lo que no se mide, no se gestiona.

Lea más: Hoy se conmemora la ciencia femenina: diez científicas que hicieron historia

2) Repartir poder: patrocinio, no solo mentoría

La mentoría orienta; el patrocinio abre puertas. Un patrocinador es quien propone nombres para un ascenso, recomienda para una cuenta estratégica o defiende una candidatura en un comité.

La diferencia es práctica y concreta: no basta con “aconsejar” a mujeres talentosas, hay que poner capital político para que estén donde se decide.

3) Selección y promoción sin “criterios invisibles”

Muchas decisiones se toman con estándares ambiguos (“encaje cultural”, “liderazgo natural”) que suelen penalizar estilos distintos al dominante.

Estandarizar entrevistas, usar paneles diversos, documentar criterios y exigir evidencias reduce sesgos.

Igual de clave: revisar quién recibe proyectos de alta visibilidad, porque ahí se construyen los currículos para liderar.

Lea más: 8M: dos películas y un documental para ver el Día Internacional de la Mujer

4) Reuniones que no silencien (ni sobrecarguen)

La igualdad también se juega en dinámicas cotidianas: interrupciones, atribución de ideas, turnos de palabra.

Moderar reuniones, nombrar explícitamente autorías y evitar que siempre recaigan en las mismas personas las tareas “invisibles” (actas, organización, cuidado del clima) impacta directamente en la percepción de liderazgo y en la carga de trabajo.

5) Corresponsabilidad real y tolerancia cero a represalias

Políticas de flexibilidad, permisos y cuidados solo funcionan si no castigan carreras. La prueba es si los hombres las usan sin estigma y si nadie pierde oportunidades por necesitarlas.

A la vez, los canales de denuncia deben ser confiables, con tiempos claros, protección ante represalias y consecuencias consistentes.

El compromiso auténtico se nota menos en un post del 8M que en decisiones sostenidas durante el año: quién asciende, quién lidera, quién cobra qué y quién puede trabajar sin pagar un peaje por hacerlo visible.