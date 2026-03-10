Listado completo de las novedades de la Guía Michelin 2026 para Portugal

En total son 53 los establecimientos con estrellas en el país ibérico.

Uno de los grandes vencedores de la noche fue el restaurante A cozinha do Paço, de Afonso Dantas (Évora), que no solo recibió una estrella, sino que también se llevó una Estrella Verde Michelin.

Otro de los protagonistas fue Francisco Quintas, de Largo do Paço (Amarante), que se alzó con el premio especial al 'Chef joven' y logró se primera estrella Michelin.

Este es el listado completo de las novedades de Portugal incluidas en la guía Michelin 2026:

A cozinha do Paço, de Afonso Dantas (Évora)

dop, de Rui Paula y Sandro Teixeira (Oporto)

Gastro by Elemento, de Ricardo Dias Ferreira (Oporto)

In Diferente, Angélica Salvador (Oporto)

Largo do Paço, de Francisco Quintas (Amarante)

Schistó, de Vítor Matos y Vítor Gomes (Peso da Régua).

A Cozinha do Paço, de Afonso Dantas (Évora).

Asácio Ribeiro, de Vila Foz (Oporto).

Carlos Monteiro, de Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira).

Francisco Quintas, de Largo do Paço (Amarante).

Taberna Sakra, de Hugo China Ferreira (Alverca do Ribatejo).

1638 Restaurant by Nacho Manzano, de Nacho Manzano y Tony Salgado (Gaia)

Cafezique, de Leandro Araújo (Loulé)

Cozinha do Douro, de José María Gomes (Lamego)

Duoo Gastro Theatre, Catarina Monteiro y Leandro Silva (Portimão)

Forno da Telha, de Miguel Rocha Vieira (Évora)

Intemporal, de António Simões (Praço de Arcos)

Izakaya Japanese Cuisine, de Rúben Mesquita (Oporto)

Manjar dos Leitões, de Evaristo Martins (Póvoa do Varzim)

Maré - José Avillez, de José Avillez y Filipe Pina (Cascais)

Mesa Farta, de João Viegas (Tavira)

Mitsu, de Shinyu Kolko y Kshetri Raju (Lisboa)

Pearl, João Silva y Domingos Camara (Faro)

Quinta do Quetzal, João Mourato (Vidigueira)

Refeitro, de João França (Coimbra)

Santa Joana, de Bruno antunes, Mauricio Varela y Nuno Mendes (Lisboa)

Tasco da Ilda, de Madalena Dias (Azambuja).