Hijos del resentimiento: el rencor entre padres afecta el desarrollo emocional de los niños

La psicología del desarrollo es bastante consistente en esto: la exposición repetida al conflicto parental (especialmente cuando hay desprecio, ironía, amenazas o “guerra fría”) se asocia a más estrés, síntomas de ansiedad, irritabilidad y dificultades para regular emociones. No porque los niños sean frágiles, sino porque son expertos en detectar tensión… y todavía están aprendiendo qué hacer con ella.

Por qué el rencor les pega más de lo que parece

El rencor sostenido suele traer tres ingredientes que confunden al cerebro infantil. Primero, imprevisibilidad: hoy se saludan, mañana se ignoran. Segundo, lealtades partidas: el niño siente que querer a uno traiciona al otro. Tercero, contagio emocional: los adultos pueden “disimular” con palabras, pero el cuerpo (tono, miradas, silencios) cuenta otra historia.

En separaciones o divorcios, esto puede intensificarse: la logística obliga a interactuar y el resentimiento se sube al asiento de atrás, justo donde viajan los chicos.

Lea más: Así son los niños con agendas llenas: hiperexigencia infantil

Señales cotidianas de que el conflicto ya está entrando

No hace falta una crisis para que aparezcan pistas. Algunos niños se vuelven “mini adultos” que median y tranquilizan; otros explotan por cosas pequeñas, se quejan de panza o cabeza sin causa médica clara, bajan el rendimiento escolar, o empiezan a evitar contar planes (“si digo que me divertí con papá/mamá, se enoja”).

También hay señales más sutiles: preguntar demasiado “¿vas a estar bien?” antes de irse, o usar humor para desactivar tensión (“no se peleen, que cobro entrada”).

Cinco ajustes prácticos que suelen bajar el daño

La meta no es llevarse bien de golpe; es sacar a los niños del medio.

El primer hack es simple: cero mensajes por mensajero. Si el niño lleva recados (“decile que pague…”, “preguntale si…”), queda atrapado en un rol que no le toca.

Segundo: separen “logística” de “historia”. Hablen de horarios, escuela y salud en un canal neutro (mensaje escrito o email) y en tono administrativo. Si aparece una espina del pasado, anótenla para otro momento: no se discute “lo nuestro” en el mismo chat donde se coordina la mochila.

Lea más: Cómo proteger a los hijos cuando los padres atraviesan una crisis de pareja

Tercero: la regla del umbral. En entregas y retiros, traten ese minuto como un pasillo de hospital: breve, correcto, sin sarcasmo. Si hace falta, practiquen una frase única y repetible: “Gracias, que tengan buen día”.

Cuarto: validen sin reclutar. Un niño puede decir “mamá habló mal de vos” o “papá se enojó”. La respuesta más protectora suele ser: “Debe haber sido incómodo escucharlo. Los temas de adultos los resolvemos los adultos. Vos no tenés que elegir”.

Quinto: acuerden un ‘alto’. Una palabra o señal para cortar cuando sube la temperatura (“pausa”). No es rendirse: es evitar que el niño aprenda que el amor siempre viene con amenaza.

Cuándo pedir ayuda profesional

Si hay insultos frecuentes, miedo a las visitas, cambios bruscos de conducta, regresiones persistentes (pipí, sueño, apego extremo) o el niño se siente responsable de “arreglar” a los adultos, vale consultar con un psicólogo infantil o familiar.

También si ustedes no logran hablar sin que la conversación termine en reproches: a veces una mediación breve ordena el terreno más que cien charlas nocturnas.

Lea más: Celos, posesividad y exclusividad: cuándo Edipo y Electra dejan de ser normales

En la práctica, el mejor “regalo” emocional no es una convivencia sin diferencias, sino un entorno donde el conflicto no gobierna. Porque los niños no necesitan padres impecables; necesitan adultos que, aun dolidos, sepan dónde no descargar el dolor.