Ponomariov y Sharifov lideran el Master y el Open Chess Menorca

Dommaraju es tercero con 3,5 puntos, seguido con 3 por el húngaro Richard Rapport y el indio Pentala Harikrishna, a la vez que Domínguez cierra la clasificación con sólo 2,5 puntos.

Mientras, el jugador Mekhridin Sharifov, de Tayikistán, se ha erigido en la revelación del torneo, que tiene lugar en Ciutadella y se ha situado en solitario al frente de la clasificación con 5,5 puntos.

A tan solo medio punto se encuentran sus inmediatos seguidores, los grandes maestros Volodar Murzin, Abhimanyu Mishra, Abdimalik Abdisalimov y Khumoyun Begmuratov.

Faustino Oro, el joven prodigio argentino de tan sólo 12 años, ocupa la undécima posición del Chess, con 5 puntos.

El exfutbolista y exentrenador Quique Setién lleva 1 punto en la clasificación.

La competición se reanuda este sábado por la tarde a partir de las 17 horas, a la espera de la ronda final que tendrá lugar el domingo.

El Open Chess Menorca es una de las competiciones internacionales de ajedrez más consolidadas en la actualidad y ya va por su quinta edición, que este año estrena la modalidad de Master.