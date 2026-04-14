Sindarov gana el Torneo de Candidatos y retará a Gukesh por el título de campeón mundial

Ahora, Sindarov se enfrentará al indio Gukesh Dommaraju, de 19 años y vigente campeón, por el título de campeón mundial. La cita todavía no tiene ni sede ni fecha asignada, pero será durante el año 2026.

Sindarov, clasificado en el Torneo de Candidatos tras ganar la Copa del Mundo FIDE 2025, solo necesitaba unas tablas para hacerse con la victoria matemática en la decimotercera ronda del torneo. Su sólida actuación durante estas dos semanas le sirvió para acumular dos puntos de ventaja en comparación a sus contendientes, con seis victorias y siete empates.

Giri, de 31 años, tuvo la iniciativa de la partida con piezas blancas. El neerlandés necesitaba ganar para poder forzar el 'tie break' en la jornada 14, pero no lo consiguió. En la séptima ronda del torneo, Sindarov y Giri ya se habían enfrentado: una partida igualada que se resolvió con tablas y rompió la racha de victorias del uzbeko.

El triunfo final de Sindarov, gran maestro a los 12 años, 10 meses y ocho días, es el resultado de un torneo en el destacó por su consistencia y que, con cuatro victorias consecutivas entre las jornadas 3 y la 6, le convirtió en el ajedrecista con mayor número de victorias consecutivas en el torneo de Candidatos con el formato actual.

La leyenda del ajedrez Garry Kasparov, quien ya había felicitado los resultados de Sindarov al comienzo del torneo, volvió a mostrarle su apoyo con una publicación en sus redes sociales que rezaba: "¡Un rendimiento increíble".

En el cuadro femenino, todavía está todo por resolver con puntuaciones igualadas, aunque la china Ju Zhiner, actual n.º 1 del ránking de ELO, y la india Vaishali, hermana de Praggnandhaa, encabezan la clasificación con siete puntos cada una.