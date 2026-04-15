Brasil y Venezuela mantienen la lucha por el liderato del medallero

El equipo brasileño potenció su protagonismo en el judo, disciplina que hoy cumplió su penúltima fecha, al sumar dos medallas de oro. La primera llegó con Yago Melo en la categoría de -81 kilogramos, tras imponerse por waza-ari al colombiano Daniel Palomino.

La segunda celebración para Brasil la protagonizó Manuela Maia en los -63 kg, quien venció por ippon en 59 segundos a la venezolana Yatnelis Rodríguez.

También en la lucha grecorromana, Brasil añadió otro oro en los 65 kilogramos gracias a Lavozier Wadik, vencedor del venezolano Fabián Córdova.

Venezuela mantuvo su fortaleza en la lucha, disciplina en la que cerró la jornada con una nueva medalla dorada y elevó a cuatro su cosecha en este deporte, para ser el ganador absoluto.

El nuevo triunfo en la lucha estilo grecorromano llegó en los 55 kilos, con Haniel Rodríguez, quien superó en la final al ecuatoriano Manuel García.

En otros resultados de la lucha grecorromana, el ecuatoriano Ronald Morales se adjudicó el oro en los 48 kg por superioridad técnica ante el peruano Jules Casalino, mientras que en los 80 kg el peruano Víctor Rojas venció al colombiano Adrián Ortiz para quedarse con el título.

En el fútbol sala, Paraguay sufrió doble derrota frente a Argentina: el equipo masculino cayó por 3-1 y el femenino por 4-1.

Brasil volvió a ganar por goleada, en esta ocasión por 9-1 sobre Panamá, en duelo de la rama masculina.

Este jueves comenzará la acción en ciclismo de ruta, que dará sus primeras medallas en la prueba contrarreloj masculina y femenina, en la gimnasia artística y la natación, que tiene programadas finales.

Otras disciplinas que pondrán medallas de oro en juego este jueves serán el Judo y el Surf, que se despiden de los juegos en esta cuarta jornada de la justa regional juvenil.