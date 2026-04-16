El uzbeko Sindarov y la india Rameshbabu lucharán por título mundial tras ganar en Chipre

Rameshbabu, hermana mayor de Praggnanandhaa, se alzó este jueves con el título tras imponerse a la rusa Kateryna Lagno en 48 movimientos y el empate de la kazaja Bibisara Assaubayeva, mientras que Sindarov -que había asegurado matemáticamente el triunfo con unas tablas frente al neerlandés Anish Giri en la penúltima ronda-, firmó tablas este jueves ya como campeón contra el chino Yi Wei.

Ambos obtuvieron el derecho a retar a los vigentes campeones mundiales en una cita aún no tiene sede ni fecha confirmadas, aunque está prevista para 2026: Sindarov se enfrentará al indio Gukesh Dommaraju, de 19 años, en uno de los Campeonatos del Mundo con los contendientes más jóvenes de la historia; en el femenino, Vaishali se medirá a la china Ju Wenjun.

El triunfo de Sindarov, gran maestro desde los 12 años, 10 meses y ocho días, se cimentó en un torneo en el que destacó por su consistencia. Encadenó cuatro victorias consecutivas entre las jornadas 3 y 6, un registro récord en el formato actual, cerró su participación con seis victorias y ocho empates, sin ninguna derrota. Con 10 puntos, firmó una de las mejores puntuaciones en la historia reciente del Candidatos.

En el torneo femenino, Vaishali aseguró el título al vencer a Lagno y aprovechó el empate entre Assaubayeva y la india Divya Deshmukh. La china Zhu Jiner, tercera con siete puntos, mantenía opciones de forzar un desempate, pero su partida ante la ucraniana Anna Muzychuk concluyó en tablas, lo que dejó el desenlace en manos de la jugadora india.

Dieciséis jugadores de la élite mundial -ocho en el cuadro abierto y ocho en el femenino- compitieron en el Torneo de Candidatos 2026 de la FIDE.

El torneo, que por segunda vez en su historia se celebró de forma simultánea en sus categorías abierta y femenina, se jugó a catorce partidas clásicas en formato de doble vuelta, de las que emerge un único aspirante al Campeonato del Mundo en cada categoría.

Además, se repartió un millón de euros en premios, con 700.000 destinados al abierto y 300.000 al femenino.