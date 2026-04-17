Colombia se lleva el oro al vencer 3-1 a Perú en tenis de mesa en Juegos de la Juventud

Con esta victoria, Colombia, quinto en el medallero, suma 4 preseas de oro, dos en tenis y otras dos en lucha.

Integraron el equipo de Colombia en este triunfo Sebastián Bedoya, Rafael Quintero, Ana Gómez, y Mariana Rodríguez, en tanto que por Perú estuvieron Luciana Granados, Natzumi Aquije, Samuel Duffoo y Keiji Takeda.

En otros resultados, el chileno Raimundo Vicente San Martín Naranjo ganó para su país la medalla de oro en el triatlón individual masculino con un tiempo de 57:32, en tanto que en la categoría femenina Manuela Ortega Arteaga de Ecuador se adjudicó la de oro con tiempo de 1:06:04.

En la jornada de este viernes, también se disputaron las finales femenina y masculina del futsal, triunfando en la primera de ellas Argentina por marcador de 1-0 sobre Paraguay, para conquistar el oro, mientras que en la segunda Brasil conquistó el oro al vencer por 1-0 a Argentina.

Por otra parte, en la categoría de 51 kg del boxeo femenino, la venezolana Grenyelis García y la brasileña Elisandra Santos avanzaron a las finales por el oro que se disputará el sábado.

García venció por 5-0 a Lia Córdoba de Panamá, en tanto que Santos ganó también por 6-0 a Halana Farfán de Perú.

Asimismo, en la semifinal femenina de los 57 kg la brasileña Sara Dos Santos ganó a la venezolana Anthonella Rivero tras ser detenido el combate por el árbitro, mientras que la argentina Melanie Acevedo venció a Alixon Rivera, de Colombia, también por una decisión de parar la pelea.

Al cumplir los primeros siete días de los juegos, el medallero es dominado por Brasil con 19 preseas de oro, seguido por Argentina con 11 y Venezuela con 7.