Ciclismo chileno destaca en Juegos juveniles Panamá 2026 y busca cupos a Los Ángeles 2028

"Hace cuatro años que con esta gestión comenzamos a trabajar en un proceso en donde primero pudimos ordenar y planificar y luego identificar el talento", señaló a EFE el gerente de la Federación Deportiva de Ciclismo de Chile, el argentino Sergio Gili.

Añadió que la Federación, que trabaja de manera transparente, se dio cuenta de la realidad del avance del ciclismo chileno "después de realizar un panamericano".

Gili, quien estuvo en Panamá siguiendo de cerca el ciclismo de estos Juegos juveniles, destacó tras las victorias contrarreloj de los pedalistas chilenos Alexandra Osorio y Luciano Carrizo el "impacto del recambio generacional", al considerar que ha sido "muy importante" para el crecimiento de este deporte en el país andino.

"Pasamos de trabajar en silencio, a tener algunos resultados que vienen hablando por nosotros", afirmó Gili, quien sostuvo que ya no es sorpresa en la región ver a ciclistas chilenos peleando por el podio en las competiciones regionales.

Gilli resaltó que en cuanto a los objetivos deportivos el primero es "ser sólidos en América" y luego buscar "buenos resultados" en los Juegos Sudamericanos 2026, antesala de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, con la meta de "lograr clasificaciones a los Juegos Olímpicos de 2028 en todas las disciplinas: pista, ruta, BMX, mountain bike y freestyle".

"Queremos tener al menos un representante en cada especialidad. Ese es el desafío de la federación", destacó.

Entre los logros recientes, el dirigente valoró el título continental logrado el pasado marzo por Catalina Soto, campeona en el Panamericano de Ciclismo de Ruta Montería 2026 y actual referente chilena en la categoría damas élite, lo que —a su juicio— refleja "el buen momento" que atraviesa el pedalismo en el país.

Precisamente, en los Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017, en su segunda edición, Soto se colgó el oro en la prueba de omnium en ciclismo de pista, competencia que consta de cuatro pruebas y que corona al ciclista más versátil y resistente.

Soto, de 25 años, representó a Chile en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 y en la actualidad es el principal rostro chileno en el ciclismo mundial, tras haber participado en 2025 en el Tour de Francia Femenino con el equipo Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. En octubre de ese mismo año renovó con el equipo por dos temporadas más, hasta 2027.

A pesar de este ascenso de Soto en el ciclismo internacional, Gili considera que aún no pueden mirar de frente a potencias como Colombia, que cuenta con pedalistas en el World Tour, debido a que, según apuntó, "nosotros recién estamos comenzando a posicionar a nuestros deportistas".

Ese avance, de acuerdo con el dirigente, se sustenta en un trabajo mancomunado, por lo que cifra su confianza en que, con los logros obtenidos, habrá un mayor respaldo tanto del sector privado como del Estado.

"Son ciclistas que se merecen todos los esfuerzos que puedan hacer por ellos, porque la verdad son muy buenos corredores", subrayó.