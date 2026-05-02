Putin autoriza la creación de una sexta zona con permiso para juegos de azar y apuestas

La ley entrará en vigor diez días después de su publicación en el boletín oficial y las autoridades esperan que la iniciativa desarrolle la región y cree nuevos puestos de trabajo, informó TASS.

También esperan un aumento de los ingresos fiscales en un momento en el que los presupuestos estatales se encuentran en un grave déficit a causa de la campaña militar contra Ucrania, que entró en su quinto año.

Al inicio de 2026 el Ministerio de Finanzas de Rusia propuso a Putin legalizar los casinos en línea, que pagarían el 30 % en impuestos sobre sus ingresos, lo que podría suponer ingresos anuales de 100.000 millones de rublos (1.300 millones de dólares).

Actualmente, los casinos en línea están prohibidos en Rusia, pero se estima que las casas de apuestas ilegales se embolsan unos 2.000 millones de dólares mensuales.

Rusia tiene estrictas leyes sobre los juegos de azar y solo establecía cinco zonas en las que está permitido el juego, donde los casinos pueden contar con licencia, que se encuentran en el enclave de Kaliningrado, en la región de Altái, Primorie, Krasnodar y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

Las medidas fueron impuestas en 2009 y promovidas por Putin, quien personalmente veía con animadversión la actividad, por lo que llegó a comparar la ludopatía con el alcoholismo.