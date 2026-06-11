Estilo de vida
11 de junio de 2026 a la - 06:00

Día Internacional del Juego: la fecha que recuerda que jugar es cosa seria

Concepto de juego en la infancia.
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Cada 11 de junio, el Día Internacional del Juego —proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2024— pone en primer plano un derecho infantil a veces tratado como “extra”: jugar. Y no, no es perder el tiempo: es construirlo.

Por ABC Color

El Día Internacional del Juego se celebra el 11 de junio. La ONU lo oficializó en 2024 para proteger y promover el derecho de niños y niñas al juego, una actividad clave para su bienestar.

El juego y otros derechos: educación, salud mental y desarrollo

Jugar es un puente entre derechos. En educación, el juego entrena habilidades que luego se “evalúan” en la escuela: lenguaje, atención, funciones ejecutivas (planificar, inhibirse, cambiar de estrategia), colaboración.

Concepto de juego en la infancia.
Concepto de juego en la infancia.

En salud mental, es una válvula de seguridad cotidiana: reduce tensión, permite expresar miedos sin tener que explicarlos con palabras perfectas.

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Y para el desarrollo integral, es gimnasio social: turnos, negociación, empatía, tolerancia a la frustración… todo eso que ningún manual trae con garantía.

Qué pasa en el cerebro cuando se juega

En términos simples: el juego es un acelerador de plasticidad. En la infancia, el cerebro está cableándose a gran velocidad y el juego ofrece “material de obra” variado.

Concepto de juego en la infancia.
Concepto de juego en la infancia.

En juegos de reglas, por ejemplo, se activa el entrenamiento de memoria de trabajo y autocontrol; en el juego simbólico (“soy veterinaria”, “este palo es una varita”), se practica creatividad y flexibilidad mental.

Además, el juego suele venir con emoción —curiosidad, sorpresa, risa—, y eso ayuda a que ciertos aprendizajes se fijen mejor en la memoria.

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Juego libre vs. juego estructurado: no compiten, se complementan

El juego libre (autodirigido) favorece iniciativa, imaginación, resolución de problemas y autorregulación: “¿qué hacemos ahora con esta caja?”.

Concepto de juego en la infancia.
Concepto de juego en la infancia.

El juego estructurado (deportes, rompecabezas con objetivo, juegos de mesa) aporta práctica en seguir reglas, sostener la atención y tolerar perder sin declarar el fin del mundo.

El juego como regulador emocional

Cuando un niño juega “a los monstruos” o arma una pelea de muñecos, muchas veces está ensayando emociones en un entorno seguro. Eso puede bajar ansiedad y estrés, y también reducir conductas agresivas: no porque “se le pase” mágicamente, sino porque el juego ofrece salida, lenguaje y control (“ahora el malo se cae, fin”).

Concepto de juego en la infancia.
Concepto de juego en la infancia.

Un hack útil: después de un día intenso, priorizar juego de movimiento (correr, saltar, bailar) antes de pedir una conversación seria.

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Pantallas: cómo cambiaron el juego

La digitalización trajo juegos disponibles 24/7, pero el exceso puede desplazar sueño, movimiento y juego social cara a cara.

Entre los riesgos: hiperestimulación por recompensas rápidas, menor tolerancia al aburrimiento, sedentarismo y exposición a contenidos o dinámicas poco amables (publicidad invasiva, chats sin supervisión).

No todo juego digital es “malo”. Suelen ser más positivos los que permiten crear (construcción, dibujo, música), cooperar o resolver problemas sin presión constante.

En cambio, conviene desconfiar de juegos diseñados para retener a toda costa: partidas interminables, recompensas por conectarse a diario, compras dentro de la app, cajas botín o mecánicas de “un intento más”.

Un criterio simple para casa: si al cortar el juego aparece siempre un estallido, puede ser diseño adictivo pidiendo límites claros y tiempos cortos, con transición a juego físico o libre.