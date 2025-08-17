Día del Niño: menos pantallas y más juegos al aire libre

El juego al aire libre es esencial para que los niños crezcan sanos, felices y con mayor bienestar emocional, recordó la Dirección de Vigilancia de la Salud en el Día del Niño. En la era digital, cada vez más pequeños pasan horas frente a celulares, tablets o televisores, lo que desplaza la actividad física y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas.

La institución advirtió en ese sentido que pasar demasiado tiempo frente a dispositivos electrónicos puede traer consecuencias como:

Retraso en el desarrollo del lenguaje, por reducir la interacción con padres y familiares.

Sedentarismo y falta de movimiento.

Mayor irritabilidad y dificultad para concentrarse debido a la sobreexposición a estímulos digitales.

¿Qué pueden hacer las familias?

La recomendación del Ministerio de Salud es clara: regalar tiempo para jugar y moverse es el mejor obsequio en el Día del Niño. Algunas ideas para fomentar la actividad al aire libre son:

Dedicar al menos 30 minutos diarios a juegos en el patio, la vereda o el parque.

Incentivar con juguetes que promuevan el movimiento, como bicicletas, sogas y pelotas.

Compartir el juego en familia para fortalecer vínculos.

Permitir que los niños se aburran: el aburrimiento activa la imaginación y estimula nuevas formas de jugar.

Además, se sugieren juegos simples y divertidos: rayuela, escondidas, carreras en zigzag, saltos, caminatas imitando animales o lanzamiento de pelotas a un recipiente.

Ventajas de los juegos activos

Desde la Dirección de Vigilancia de la Salud se destacan múltiples ventajas de los juegos activos:

Crecimiento saludable: fortalecen músculos, huesos y articulaciones, además de favorecer la coordinación y el equilibrio. La exposición al sol en horarios adecuados ayuda a sintetizar vitamina D, clave para el desarrollo.

Más creatividad: un parque o una simple acera pueden transformarse en escenarios de aventura gracias a la imaginación infantil.

Mejores relaciones sociales: al compartir juegos, los niños aprenden a cooperar, crear reglas y resolver conflictos en grupo.

Reducción del estrés: al moverse en espacios abiertos, sin la estimulación constante de una pantalla, se relajan y mejoran su estado de ánimo.

Por una infancia activa y feliz

En este 16 de agosto, la consigna es clara: menos pantallas y más movimiento. El Ministerio de Salud recuerda que la niñez necesita explorar, correr, saltar y reír al aire libre para construir bases sólidas de salud física y bienestar emocional que los acompañarán en la vida adulta.