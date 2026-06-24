FIDE y World Chess acuerdan programa para validar clasificaciones mediante partidas online

Actualmente, alrededor de 500.000 jugadores cuentan con una clasificación oficial de la FIDE para partidas presenciales. Este programa está diseñado para que millones más puedan acceder a ella. Para los jugadores que nunca han tenido acceso a partidas de ajedrez presenciales con clasificación, podría ser el inicio de una carrera profesional en el ajedrez.

"Así es como la FIDE impulsa el desarrollo del ajedrez de forma responsable, transparente, controlado y desarrollado con la comunidad. Hemos acordado un marco que prioriza la integridad del sistema de clasificación y lo abre a jugadores que nunca antes habían tenido acceso a él", declaró el presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich.

Según explica Ilya Merenzon, director ejecutivo de World Chess, empresa de ajedrez que cotiza en la Bolsa de Londres, "una clasificación FIDE abre las puertas a una carrera profesional en ajedrez para quienes la desean. Algunos jugadores que la desean nunca han tenido la oportunidad de acceder a ella. Este programa está diseñado para cambiar eso".

Ambas partes han llegado a un acuerdo de principio y ahora están trabajando para alcanzar un acuerdo final. El anuncio de hoy invita a la comunidad ajedrecística a participar y contribuir al desarrollo del programa antes de su finalización.

El programa, de confirmarse, tendría una duración de dos años, con posibilidad de prórroga, en worldchess.com, la plataforma oficial en línea de la FIDE, en partidas rápidas y blitz, bajo la supervisión completa de la FIDE.