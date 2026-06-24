Filipinas veta videojuego GoreBox al hallar que el presunto autor de tiroteo era jugador

En un comunicado, difundido por la agencia estatal de noticias PNA, el subsecretario de la CICC, Renato 'Aboy' Paraiso, dijo que el bloqueo temporal de este videojuego, que permite a los jugadores experimentar con armas a través de representaciones gráficas de violencia, es una "medida de precaución mientras se lleva a cabo la investigación".

Tres estudiantes murieron y varios resultados heridos debido a un tiroteo el lunes en un instituto de la ciudad de Tacloban, en la isla central de Leyte, por el que se detuvo a dos sospechosos, ambos menores de edad y uno de ellos estudiante de noveno grado del centro.

"No podemos ignorar las posibles influencias que pudieron haber contribuido a este trágico incidente. El bloqueo permitirá a las autoridades realizar una evaluación exhaustiva y determinar si la plataforma influyó de alguna manera en las acciones de los sospechosos", señaló Aboy el martes, sin especificar la duración del veto.

Lanzado en 2023 para teléfonos Android y posteriormente para ordenadores Windows y Linux, GoreBox se anuncia como un "juego de mundo abierto donde la creatividad se une a la destrucción sin límites".

La Coalición Internacional de Clasificación por Edades le otorgó una calificación R18+, que indica que el contenido es exclusivo para adultos y está prohibido para menores de edad, debido a las representaciones de violencia extrema, como la visualización de sangre y desmembramientos, aunque la versión para móvil tiene la opción de "suavizar un poco la violencia", recoge el medio local Rappler.

El porte y la posesión de armas están regulados en Filipinas, que exige pruebas psiquiátricas y de consumos de drogas, capacitación en el manejo de estos artefactos y ausencia de antecedentes penales a quienes deseen obtener una licencia.

Sin embargo, miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años, según reportes policiales citados por la PNA.