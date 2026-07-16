El Salvador competirá en Santo Domingo con 239 deportistas

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) informó este jueves de que la delegación salvadoreña está conformada por 145 mujeres y 94 hombres, quienes competirán en todas las disciplinas deportivas.

Dentro del equipo Azul y Blanco se destacan Roberto Hernández y Pablo Ibáñez.

Hernández ganó medalla de oro en Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019, en tiro con arco y tendrá su quinta participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Entre tanto, Ibáñez hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 al lograr medalla de oro en atletismo en los 400 metros vallas masculino.

El Salvador logró en 2023 se segunda mejor cosecha de oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras totalizar ocho en los deportes atletismo, karate, salto ecuestre, surf, tiro y vela.

Los cuscatlecos concluyeron en el noveno lugar con un total de 27 medallas, nuevamente superados por los deportistas guatemaltecos, que compitieron en esa justa acogidos por Centro Caribe Sports debido a una sanción a su Comité Olímpico.

En esta edición, los anfitriones también quedaron por encima de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán en la capital dominicana a más de 6.000 deportistas de 40 disciplinas y marcarán el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.