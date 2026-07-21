Bélgica celebra su Día Nacional con desfile militar, cultura, música y fuegos artificiales

La jornada festiva se inició a primera hora en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula con la tradicional misa 'Te Deum', presidida por el rey Felipe de Bélgica junto al resto de su familia y del Gobierno federal, encabezado por el primer ministro, Bart De Wever.

Con el transcurso de la mañana, cientos de personas abarrotaron las calles del centro de Bruselas para presenciar las numerosas actividades y eventos de cultura popular que se desplegaron por parques, calles y plazas engalanadas con banderas belgas.

Uno de los actos folclóricos más esperados fue el desfile de los 'Gilles', personajes carnavalescos famosos por sus llamativos sombreros de plumas.

El Ejército también salió a la calle para acercar la institución a los más pequeños, animándolos a subirse a sus carros de combate, probando sus trajes de camuflaje y tirándose en tirolinas.

Policías, bomberos, personal de seguridad civil, Cruz Roja e incluso la Comisión Europea también montaron puestos para acercar las instituciones a la ciudadanía.

Ya por la tarde, el solemne desfile militar presidido por el rey desde las inmediaciones del Palacio Real centró todas las miradas, donde el público pudo contemplar el primero de los 34 nuevos cazas F-35 de las Fuerzas Armadas belgas, aeronaves con sello estadounidense destinadas a reemplazar a los míticos F-16.

Cientos de soldados participaron en un desfile militar que también tuvo su contraparte civil, con la presencia de policías o bomberos, entre otros cuerpos.

En el acto hubo un recuerdo especial a los 39 fallecidos y demás afectados por las inundaciones que asolaron el este de Bélgica hace cinco años, en julio de 2021.

Avanzada la tarde, se desarrolló el conocido como 'Resto National', el multitudinario banquete popular cuyo plato principal es un clásico de la gastronomía belga: mejillones con patatas fritas.

Con el atardecer, la fiesta se traslada al parque del Cincuentenario, donde 14 artistas belgas se dan cita en un concierto conjunto que el año pasado congregó a alrededor de 100.000 personas.

Tras las actuaciones musicales, el broche de oro del día festivo lo pone el espectáculo nocturno anual, formado por unos 350 drones, láseres, música y fuegos artificiales.

Bélgica celebra su Día Nacional cada 21 de julio desde 1831, cuando el príncipe alemán Leopoldo Saxe-Cobourg pronunció su discurso de coronación como nuevo rey de los belgas y juró fidelidad a la Constitución.

Cuando el Congreso Nacional decidió convertir a Bélgica en un reino, también decidió celebrar el nacimiento de la nación, que obtuvo su independencia el 4 de octubre de 1830 tras la Revolución Belga, el levantamiento armado contra el rey Guillermo I de Orange-Nassau, entonces monarca de los Países Bajos.