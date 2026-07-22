Faker, estrella de los ciberdeportes, será embajador contra las apuestas en Corea del Sur

El jugador, de 30 años de edad y cuyo nombre real es Lee Sang-hyeok, recibió el rango de sargento, según detalla el periódico surcoreano Chosun, y aparecerá en vídeos promocionales y carteles de la Policía para prevenir que los menores de edad apuesten en internet.

"Siento una gran responsabilidad", aseguró Faker al presentar la iniciativa, en declaraciones recogidas por el periódico.

En unas imágenes publicadas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el joven aparece vestido con un uniforme de Policía, que incluye una placa sobre el pecho con su nombre, 'Faker'.

Según el comisario en funciones de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur, Yoo Jae-seong, la figura de Faker puede ser una influencia positiva para que los adolescentes utilicen un nuevo programa gubernamental que les permite informar de sus propios problemas con las apuestas en internet.

Desde la puesta en marcha del programa a mediados de mayo, las autoridades han registrado 806 casos de apuestas realizadas por menores de edad, denunciadas tanto por los propios jóvenes como por sus padres o tutores, según recoge el periódico The Korea Herald.