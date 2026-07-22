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Todos ningo saben quién toma las decisiones en ese sector y que nadie se atrevería a contradecir al Patrão.

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El mismo Allianín hasta ahora tiene dudas de agarrar viaje, pero no puede decir que no.

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Una cuestión que no le gusta nada es el tema económico y el aporte personal-familiar que deberá hacer. Después de todo, será el candidato a presidente.

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Como van las cosas: sin remedios en los hospitales, sin dinero en el bolsillo de la gente (pese a lo que prometió Santítere), con las crisis de los títulos mau y la mafia de los pagarés, sin solución. Allianín sabe que no hay discurso que puede convencer a los electores.

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Con todo este lío, se impone, como sugiere el senador Afara, una cumbre de poderes –cuyos presidentes son todos amigos del mismo partido– para buscar salidas. Pero no les interesa ocuparse de los problemas de la gente.

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Santítere está muy ocupado con su viaje a Perú.

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Por enésima vez, prometen en el IPS dar solución a las interminables filas de asegurados para hacerse un estudio. Ver para creer.

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Ahora saltó que la representante del MEC ante la Unesco tiene un título de la polémica universidad donde se recibió el conspicuo Hernancito Rivas.

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Días antes, anunciaron que en el IPS darían cursos básicos de medicina a médicos sin preparación.

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Y también trascendió que unos cuantos nuevos policías no tienen ni la formación mínima para ejercer su profesión.

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Breves muestras de que en nuestro país se reparten títulos y se dan cargos como si fueran coquitos.

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Sin contar con que el gobierno inaugura hospitales, sabiendo que no hay medicinas ni suficientes profesionales.

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Pero si en la capital y zonas urbanas estamos mal, mucho peor es en el interior, donde cunde la inseguridad y algunos intendentes se comportan como señores feudales.

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Vuelve Gustavo Leite al Senado. ¿Habrá dado informe de gestión? Seguramente que lo dio a quien debía darle.