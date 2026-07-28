Cuba domina el judo de Santo Domingo 2026; Venezuela cierra con el oro por equipos mixtos

La delegación cubana cerró los cuatro días de competencia con 11 medallas, repartidas en seis de oro y cinco de bronce, para finalizar en lo más alto de la clasificación.

Los títulos de Cuba llegaron por intermedio de Jonathan Chacón (-60 kg), Orlando Polanco (-66 kg), Marlon Herrera (-73 kg), Ian Silva (-100 kg), Andy Granda (+100 kg) y Dali Sentmanat (-52 kg).

La República Dominicana ocupó el segundo lugar del medallero con 12 metales, de las cuales tres fueron de oro, obtenidas por Robert Florentino (-90 kg), Ana Rosa (-57 kg) y Esmeralda Damiano (-70 kg).

Venezuela finalizó en la tercera posición con 11 medallas, incluidas tres de oro, gracias a los triunfos de Anriquelis Barrios (-63 kg), Karen León (+78 kg) y el equipo mixto, que se impuso por 4-3 a México en la última final del programa.

Colombia, Puerto Rico y Panamá completaron los seis primeros puestos del medallero, con una medalla de oro cada uno.

México, El Salvador y Guatemala ocuparon, en ese orden, el séptimo, octavo y noveno puesto del medallero, todos sin conquistar medallas de oro.

Con este nuevo dominio, Cuba ratificó su hegemonía histórica en el judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una disciplina incorporada al programa regional desde la edición de San Juan 1966 y en la que la isla ha mantenido un liderazgo sostenido tanto en las categorías masculinas como, especialmente, en las femeninas.