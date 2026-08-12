Venezuela ratifica su disposición para ser sede de los Juegos Centroamericanos 2030

"A pesar de las dificultades, el pueblo de Venezuela está preparado para recibir a nuestros hermanos de Centroamérica y del Caribe, para darles un abrazo y que la competencia fluya y que gane el mejor", dijo Rodríguez en el acto de recibimiento en Caracas de los atletas venezolanos que participaron en la competición en Santo Domingo.

La mandataria envió un saludo al presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía.

Venezuela cerró su participación en el cuarto puesto de la clasificación general, con 216 medallas (49 de oro, 70 de plata y 97 de bronce).

El pasado 6 de agosto, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano (COV), María Soto, presentó formalmente ante Centro Caribe Sports, la organización encargada de la realización de estos juegos, la solicitud para que la capital venezolana sea considerada como anfitriona de la edición de 2030.

Ese mismo día, Centro Caribe Sports anunció que aprobó la hoja de ruta para la evaluación de la candidatura presentada por el COV.

De acuerdo con la resolución, el COV dispondrá de un plazo máximo de 90 días para presentar el expediente definitivo de la candidatura, junto con toda la documentación requerida por la organización regional.

Una vez validada esa documentación, la Comisión de Futuras Sedes contará con hasta 30 días para coordinar una visita de inspección a la ciudad propuesta, con el propósito de evaluar sobre el terreno las condiciones técnicas, operativas e institucionales para la organización de los Juegos.

Posteriormente, dentro de los 30 días siguientes a esa visita, Centro Caribe Sports conocerá el informe elaborado por la Comisión de Futuras Sedes y determinará los pasos a seguir, entre ellos la posible convocatoria de una asamblea extraordinaria, órgano competente para decidir la sede de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030.

La evaluación estaba prevista inicialmente para el 22 de julio, pero fue aplazada debido a los terremotos registrados en Venezuela, recordó Centro Caribe Sports.

De ser aprobada la candidatura al concluir el proceso de evaluación, Caracas volvería a albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras haber sido sede en 1959. Otra ciudad venezolana, Maracaibo, acogió la edición de 1998.