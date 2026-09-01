Trabajar para construir patria, dice presidente de Honduras al celebrar la independencia

"La patria no se construye solamente con palabras, la patria se construye trabajando, se construye cumpliendo, se construye haciendo las cosas bien para cada hondureño", subrayó Asfura.

El jefe de Estado encabezó en la Casa Presidencial, acompañado de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, militares y del cuerpo diplomático, la ceremonia del 'Día de la bandera'.

La efemérides coincide con el inicio de la conmemoración de la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de la Corona española, el 15 de septiembre de 1821.

Al homenaje a la bandera asistieron además representantes de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; ministros, oficiales de las Fuerzas Armadas y diplomáticos, entre ellos los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

"Nuestra bandera representa lo que hoy somos, con una historia, nuestra independencia, nuestros héroes y también el futuro que queremos construir. Hoy estamos celebrando en este mes la conmemoración de 205 años de independencia, son 205 años de identidad, de esfuerzo, de amor por esta tierra que nos vio nacer", enfatizo Asfura.

Señaló además que su Gobierno tiene "una responsabilidad muy grande, trabajar para que cada uno de los hondureños tenga mejores oportunidades para que nuestras comunidades tengan infraestructura, que nuestros niños puedan estudiar, para que haya salud, educación, seguridad y empleo. Esto solo se logra trabajando sin descansar y cerca de la gente, escuchando y resolviendo sus problemas".

El homenaje a la bandera nacional se celebra en todos los centros educativos, instituciones públicas y unidades militares.

Honduras, un país de 112.492 kilómetros cuadrados, tiene diez millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres, y registra altos niveles de desempleo, inseguridad, narcotráfico, violencia criminal, injusticia y deficientes servicios públicos, entre otros problemas.

El país también sufre este año una prolongada sequía derivada del cambio climático y el fenómeno de El Niño, que ha dañado el ciento por ciento de los cultivos de primera en varias comunidades del centro, sur, este y oeste.