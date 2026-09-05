La dominicana Joheirry Mola gana en Vietnam la corona del Miss Mundo 2026

La nueva reina de belleza, de 24 años, fue la única de entre 111 candidatas que dijo unas palabras en español durante la ceremonia, celebrada en una plaza pública durante cinco horas y que sufrió algunos retrasos debido a breves precipitaciones que obligaron a los asistentes a ponerse bajo resguardo.

En la pregunta final, Mola defendió la importancia de enseñar inglés a los niños en las escuelas para ampliar sus oportunidades de aprendizaje y de comunicación con el mundo.

En las competencias preliminares, que arrancaron la segunda semana de agosto, la comunicadora consiguió clasificarse entre las 40 semifinalistas al imponerse en el reto de pasarela en la categoría regional de Américas y el Caribe, donde se midió con las abanderadas de México, Colombia, Argentina, Venezuela, entre otras.

En la noche final, retransmitida en directo en decenas de países, la dominicana avanzó sin contratiempos a medida que el grupo de contendientes se reducía a veinte, doce y seis finalistas.

En ese último grupo también entraron las representantes de Malasia, Sudáfrica, Vietnam, Eritrea y España, que se hizo con la segunda posición y con el título de reina continental del certamen para Europa.

La tailandesa Opal Suchata Chuangsri, que ganó el título en mayo de 2025 en India, entregó la corona a la dominicana, minutos después de que los organizadores del certamen anunciaran que la próxima edición, la 74, se llevará a cabo en Tanzania, en septiembre de 2027.

El concurso de Miss Mundo divide a las aspirantes en cuatro grandes grupos según sus lugares de procedencia (Asia y Oceanía, Américas y Caribe, Europa y África) y de esa forma garantiza que estas cuatro regiones estén representadas de forma igualitaria en el grupo de 40 clasificadas.

Esta competencia de origen británico, a diferencia del norteamericano Miss Universo, no incluye un desfile de las candidatas en traje de baño y, en cambio, ha dado cada vez más espacio para que las mujeres hablen sobre causas sociales y discutan temas de actualidad.