Video: Así fue la victoria de Joshua Duerksen en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Monza

Joshua Duerksen ganó la sprint de la Fórmula 2 de la FIA en Monza: en las 21 vueltas de competencia, el paraguayo partió séptimo y tomó la punta desde el noveno giro de la carrera. El piloto guaraní de Invicta Racing registró la tercera victoria en la prueba corta de la categoría después de las victorias en el Albert Park de Australia y en el Spa-Francorchamps de Bélgica.

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Duerksen, quien lideró la carrera desde la vuelta 9 en el Circuito de Monza, fue el único piloto de la escudería británica en sumar en la competencia: su compañero de equipo, el brasileño Rafael Cámara, quien ganó la pole en la clasificación del viernes, abandonó por un choque provocado por el argentino Nicolás Varrone de Van Amersfoort Racing en la vuelta 5.

Duerksen finalizó por delante de John Bennett de Tridente, quien fue segundo. Por su lado, Oliver Goethe de MP Motorsport completó el podio en el tercer lugar. Además, en zona de puntos terminaron Noel León (4°) y Nikola Tsolov (5°), ambos de Campos Racing; Martinius Stenshorne (6°) y Alexander Dunne (7°), ambos de Rodin Motosport; y Laurens Van Hoepen (8°) de Trident.

La última vuelta y victoria de Joshua Duerksen en la sprint de F2 en Monza