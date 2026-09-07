Argentina apunta al podio como anfitrión de los Juegos Suramericanos de Santa Fe

En la edición de 2022, celebrada en Asunción (Paraguay), los 592 argentinos participantes obtuvieron 197 preseas (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce), con las que alcanzaron el tercer puesto del medallero general, por detrás de Brasil y Colombia.

La cita de 2026 tendrá sedes en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Vicente López y Mar del Plata, y dará oportunidad para clasificar en diversas disciplinas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que a su vez otorgarán plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los abanderados serán Sofía Cairó, campeona del mundo de hockey sobre hierba con las Leonas, y el referente local en canotaje de velocidad Rubén Rézola quienes protagonizaron este lunes la ceremonia de despedida y entrega de bandera de la delegación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de la ciudad de Buenos Aires.

Rézola, de 35 años, regresó del retiro convocado por el Comité Olímpico para ser abanderado de su país por primera vez en su extensa carrera, algo que, según dijo a EFE, era un "sueño" que tenía pendiente.

Argentina sufrió en las últimas semanas la pérdida por lesiones de dos de sus más destacados representantes, la joven nadadora Agostina Hein y el ciclista de BMX José 'Maligno' Torres.

Hein, de solo 18 años, fue operada de urgencia por un caso de apendicitis apenas días atrás, justo cuando llegaba con gran expectativa a los Juegos de Santa Fe por su gran presente, que en 2024 le mereció la invitación para competir en la cita olímpica de París.

En cuanto a 'Maligno' Torres, medalla de oro en París 2024 y en los Suramericanos de 2022 en BMX, no podrá defender su título por una lesión sufrida a poco más de diez días de su debut en la competencia.

A pesar de la ausencia de Hein, la natación argentina se ilusiona con representantes como Macarena Ceballos, Santiago Grassi y Andrea Berrino.

Belén Casetta es una de las más destacadas participantes locales del atletismo: oro en Asunción 2022 en 3.000 metros con obstáculos, buscará la reválida a un año del nacimiento de su segunda hija.

Micaela Levaggi es otra de las figuras locales en la pista y llega a Santa Fe con el récord sudamericano en 1.500 metros.

Otro de los nombres de peso es el de Eugenia de Armas, triple campeona mundial de wakeboard que aspira a su segundo oro sudamericano consecutivo.

Los deportes de equipos también reportan esperanzas para Argentina, que tiene en las 'Leonas' a varias de las jugadoras que a fines de agosto se consagraron campeonas mundiales tras vencer a Países Bajos en la final, y planteles consolidados en el balonmano masculino y femenino.

También los equipos de softbol y voleiibol mantienen altas expectativas de cara a la competencia.