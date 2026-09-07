Brasil, a mantener su hegemonía en los Suramericanos de Santa Fe con 500 deportistas

El gigante suramericano pretende repetir el primer puesto en el medallero que logró en Asunción 2022, cuando se colgó 319 medallas, entre ellas 133 de oro, 100 de plata y 86 de bronce, según el Comité Olímpico Brasileño (COB).

La cita se presenta como una oportunidad para lograr el billete a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, cuando faltan menos de dos años para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Brasil ya tiene en el bolsillo plazas para Lima 2027 en las modalidades de pentatlón moderno y balonmano.

Ahora, en Santa Fe, podrá ganar diversos cupos en atletismo, piragüismo de velocidad, escalada deportiva, doma ecuestre, salto ecuestre, concurso completo de equitación, kárate, patinaje de velocidad, pelota vasca, squash, tiro con arco, triatlón y vela.

Entre las figuras brasileñas confirmadas para estos Suramericanos están Ana Marcela Cunha, campeona olímpica y mundial de aguas abiertas, y Marcus D'Almeida, subcampeón mundial de tiro con arco.

También aparecen como opciones de podio Alison dos Santos, bronce en los 400 metros vallas en los JJ.OO. de Tokio 2020 y París 2024, y que acaba de registrar el récord mundial en esa prueba; Caio Bonfim, plata en los 20 km marcha de París 2024; y Felipe Wu, plata en tiro deportivo en Río de Janeiro 2016.

El boxeo brasileño contará, además, con la campeona mundial Rebeca Lima, así como con los medallistas mundialistas Luiz Gabriel Oliveira, Yuri Falcão e Isaías Filho.

"No podemos olvidar que estamos a mitad del ciclo de Los Ángeles y a poco menos de un año de los Juegos Panamericanos. Por eso, es importante prestar atención en Santa Fe a la búsqueda de plazas para Lima 2027 en todas las modalidades que sean clasificatorias", señaló el director deportivo del COB, Jorge Bichara, en una nota.

"Santa Fe 2026 será, por tanto, una prueba importante para la formación y preparación de los equipos que representarán a Brasil en Lima 2027", añadió.

El COB destacó que el hecho de que estos Suramericanos se hayan distribuido en cinco sedes —Santa Fe, Rosario, Rafaela, Mar del Plata y Buenos Aires— supone un desafío extra en términos de logística.

"Es un evento de gran envergadura" y "esto exigirá atención tanto por parte de los equipos técnicos de las confederaciones como del COB, especialmente debido a la gestión de una delegación numerosa", apuntó Bichara.