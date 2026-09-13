Brasil arrasa en la primera jornada de competencia impulsado por la natación

En el Centro Acuático ‘El Invencible’ de Rosario, Caio Rodrigues, en los 100 metros pecho; Breno Correia, en los 100 metros libre; Gabriel Nunes, en los 200 metros combinado; Guillherme Basseto, en los 50 metros espalda, y Guilherme da Costa, en los 800 metros libre, más la posta 4x200 metros libre, sumaron medallas doradas al casillero brasileño.

A su vez, también aportaron oros Agatha Marcondes, en los 200 metros combinados; Etiene de Medeiros, en los 50 metros espalda compartida; Gabriele Roncatto, en los 800 metros libre, y la posta 4x200 metros estilo libre.

A este recuento, Brasil sumó el título suramericano de la esgrimista Ana Di Renzo en el florete individual, el oro de la gimnasia artística en equipo masculina y las dos conquistas de aguas abiertas en 10 kilómetros con Ana Cunha y Matheus de Freitas.

Los restantes títulos de esta primera jornada tuvieron tres medallas doradas para Argentina con dos en natación: Macarena Ceballos, en los 100 metros pecho, y Cecilia Dieleke, en los 50 metros espalda compartido, más el esgrimista Pascual Di Tella, en sable individual.

Colombia también ganó dos oros con Daniela Zapata en clavados de trampolín individual y el gimnasia Thomas Mejía en individual masculino.

Por su parte, Uruguay obtuvo el primer lugar del podio con María Solari en los 100 metros libre de la natación.

A este escenario de medallas hay que sumar que otros deportes comenzaron su competencia con adiestramiento ecuestre, voleibol de playa y los juegos electrónicos (e-sports) en Rosario, hockey sobre césped en Santa Fe y boxeo en Rafaela.

El medallero tras la primera jornada de actividades terminó con Brasil líder (14 de oro, 8 de plata y 6 de bronce), Argentina (3-1-7), Colombia (2-4-0), Uruguay (1-0-0), Venezuela (0-2-3), Perú (0-2-0), Ecuador (0-1-0), Chile (0-0-4) y Paraguay (0-0-1).