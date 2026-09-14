Con Brasil como amplio dominador, Argentina y Colombia luchan medalla a medalla

Con Brasil como amplio dominador, Argentina y Colombia luchan medalla a medalla

Rosario, 14 sep (EFE).- Con Brasil como amplio dominador del medallero, la segunda jornada de competencia de los Juegos Suramericanos planteó este lunes una lucha presea a presea entre Argentina y Colombia por el segundo lugar, con una leve ventaja para la delegación local ‘albiceleste’.