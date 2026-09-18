El boxeo y el judo mantienen a Brasil arriba en una jornada de brillo para Venezuela

Seis preseas doradas en las finales de boxeo sobre doce en disputa, cinco en la apertura de judo y una en el final ganada en la espada masculina de la esgrima, más otra en el relevo mixto del triatlón, le permitió a la comitiva brasileña alcanzar las 138 medallas en total (54 de oro, 49 de plata y 35 de bronce).

Argentina y Colombia siguen en la disputa por el segundo lugar de los Juegos con poca cosecha de oros para ambas delegaciones en la jornada del viernes, pero sumaron varias platas y bronces: la delegación albiceleste cerró el día con 120 medallas (34 de oro, 35 de plata y 51 de bronce), con tres primeros lugares del podio en tiro deportivo, esgrima y ciclismo de ruta, mientras que la comitiva cafetera cerró el día con un acumulado de 83 preseas (32 doradas, 29 de plata y 22 de bronce), con oros en golf masculino y el judo kata-nage.

El equipo representativo que más creció en este viernes fue Venezuela al contabilizar siete oros (cuatro en boxeo, dos en judo y una en pentatlón moderno mixto) para consolidarse en el cuarto lugar, con 69 medallas en total (22-22-25), por delante de Chile, que contabiliza 69 (18-20-26) con una buena renta en el remo (una dorada y tres plateadas).

Otra de las delegaciones que tuvo un día bañado de oro fue Uruguay, ya que sumó seis de ellas en sus diez totales, con tres en remo, una en tiro deportivo, otra en ciclismo de ruta y la restante en boxeo, para trepar a la sexta ubicación, con 25 preseas (10-4-11) y superar a Ecuador, que se quedó con un total de 33 medallas (8-11-14).